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В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО

В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
У Нововолинську на 15-му мікрорайоні, поруч з будинками 33-34 в арці, провалилася нога дитини в дірку біля каналізаційного колодязя.

Окрім того на вулицях міста є не один небезпечний люк і навіть яма в асфальті, - пише БУГ.

На 15-му мікрорайоні біля школи №5 та садочка – пастка, можна провалитись. Помітили аварійний каналізаційний колодязь 27-го травня.

В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО

28-го травня у фейсбук в групі Нововолинськ інфо Ліля Кузьмич опублікувала допис, в якому розповіла, що на 15-му мікрорайоні в арці в дитини провалилася нога в дірку біля каналізаційного колодязя.

“Добре що тільки нога…Ремонтували вже декілька разів,але толку з того нуль. Попереджуємо пішоходів та водіїв гілкою…але… Можливо хоч допис в інтернеті допоможе?”, – йдеться в повідомленні.

В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО

В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО

Ще один аварійний люк журналісти БУГу помітили на бульварі Шевченка, дорогою на міський центральний ринок.

В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО

Нововолинський інформаційний портал також опублікував 28-го травня новину про небезпеку на дорозі – яму, яка щодня збільшується.

На 15-му мікрорайоні провалюється асфальт:

В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО

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