В яму ногою провалилася дитина: у місті на Волині – небезпечні люки. ФОТО
Сьогодні, 03:35
У Нововолинську на 15-му мікрорайоні, поруч з будинками 33-34 в арці, провалилася нога дитини в дірку біля каналізаційного колодязя.
Окрім того на вулицях міста є не один небезпечний люк і навіть яма в асфальті, - пише БУГ.
На 15-му мікрорайоні біля школи №5 та садочка – пастка, можна провалитись. Помітили аварійний каналізаційний колодязь 27-го травня.
28-го травня у фейсбук в групі Нововолинськ інфо Ліля Кузьмич опублікувала допис, в якому розповіла, що на 15-му мікрорайоні в арці в дитини провалилася нога в дірку біля каналізаційного колодязя.
“Добре що тільки нога…Ремонтували вже декілька разів,але толку з того нуль. Попереджуємо пішоходів та водіїв гілкою…але… Можливо хоч допис в інтернеті допоможе?”, – йдеться в повідомленні.
Ще один аварійний люк журналісти БУГу помітили на бульварі Шевченка, дорогою на міський центральний ринок.
Нововолинський інформаційний портал також опублікував 28-го травня новину про небезпеку на дорозі – яму, яка щодня збільшується.
На 15-му мікрорайоні провалюється асфальт:
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Окрім того на вулицях міста є не один небезпечний люк і навіть яма в асфальті, - пише БУГ.
На 15-му мікрорайоні біля школи №5 та садочка – пастка, можна провалитись. Помітили аварійний каналізаційний колодязь 27-го травня.
28-го травня у фейсбук в групі Нововолинськ інфо Ліля Кузьмич опублікувала допис, в якому розповіла, що на 15-му мікрорайоні в арці в дитини провалилася нога в дірку біля каналізаційного колодязя.
“Добре що тільки нога…Ремонтували вже декілька разів,але толку з того нуль. Попереджуємо пішоходів та водіїв гілкою…але… Можливо хоч допис в інтернеті допоможе?”, – йдеться в повідомленні.
Ще один аварійний люк журналісти БУГу помітили на бульварі Шевченка, дорогою на міський центральний ринок.
Нововолинський інформаційний портал також опублікував 28-го травня новину про небезпеку на дорозі – яму, яка щодня збільшується.
На 15-му мікрорайоні провалюється асфальт:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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