Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Сарни»





Про це йдеться на офіційному сайті Львіської залізниці.



6 червня цього року не курсуватиме поїзд №967/968 сполученням Ковель – Сарни – Ковель.



"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами", - йдеться у повідомлені.

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