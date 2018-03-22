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Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Сарни»

Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Сарни»
Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни у розкладі та маршруті руху поїзду Ковель-Сарни-Ковель.

Про це йдеться на офіційному сайті Львіської залізниці.

6 червня цього року не курсуватиме поїзд №967/968 сполученням Ковель – Сарни – Ковель.

"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами", - йдеться у повідомлені.

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Теги: рух, потяг, зміни
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