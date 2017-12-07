Помер відомий український письменник





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook публіцист Михайло Сидоржевський, - пише



"Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його донька Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу", - написав він. Причини смерті письменника наразі невідомі. Юрій Мушкетик народився на Чернігівщині. За своє життя написав низку романів, повістей і п'єс. Він - автор таких романів як "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман" і багатьох інших. У 2009 року Мушкетику було присвоєно звання Героя України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 90 років помер відомий український письменник, Герой України Юрій Мушкетик.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook публіцист Михайло Сидоржевський, - пише УНІАН "Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його донька Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу", - написав він. Причини смерті письменника наразі невідомі. Юрій Мушкетик народився на Чернігівщині. За своє життя написав низку романів, повістей і п'єс. Він - автор таких романів як "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман" і багатьох інших. У 2009 року Мушкетику було присвоєно звання Героя України.

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