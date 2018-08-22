На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО
Сьогодні, 08:07
На в`їзді в місто Ківерці невідомі забруднили стіни зупинки, яку активісти облагороджували своїми силами.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий волинський активіст Володимир Бут-Гусаїм.
«Рік назад, я з дружиною відновили громадську зупинку при виїзді Ківерці. Вставали о 5 ранку, йшли до зупинки, працювали, їхали на роботу, після роботи знову до зупинки. І так 7 днів!. Багато місцевих людей реагували позитивно. Настала весна і комусь крутяться ноги, на фото видно», - пише чоловік.
З фото, які опублікував пан Володимир, на стінах зупинки видно брудні сліди від взуття. "Походили" також і по стіні, де зображений логотип Волині.
Активіст зазначає, що на облагородження зупинки довелося витратити свій час, кошти і сили, а люди цього не цінують. Разом з тим Володимир Бут-Гусаїм запевняє, що до Дня Конституції зупинці все одно повернуть нормальний вигляд.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий волинський активіст Володимир Бут-Гусаїм.
«Рік назад, я з дружиною відновили громадську зупинку при виїзді Ківерці. Вставали о 5 ранку, йшли до зупинки, працювали, їхали на роботу, після роботи знову до зупинки. І так 7 днів!. Багато місцевих людей реагували позитивно. Настала весна і комусь крутяться ноги, на фото видно», - пише чоловік.
З фото, які опублікував пан Володимир, на стінах зупинки видно брудні сліди від взуття. "Походили" також і по стіні, де зображений логотип Волині.
Активіст зазначає, що на облагородження зупинки довелося витратити свій час, кошти і сили, а люди цього не цінують. Разом з тим Володимир Бут-Гусаїм запевняє, що до Дня Конституції зупинці все одно повернуть нормальний вигляд.
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