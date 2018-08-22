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На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО

На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО
На в`їзді в місто Ківерці невідомі забруднили стіни зупинки, яку активісти облагороджували своїми силами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий волинський активіст Володимир Бут-Гусаїм.

«Рік назад, я з дружиною відновили громадську зупинку при виїзді Ківерці. Вставали о 5 ранку, йшли до зупинки, працювали, їхали на роботу, після роботи знову до зупинки. І так 7 днів!. Багато місцевих людей реагували позитивно. Настала весна і комусь крутяться ноги, на фото видно», - пише чоловік.

З фото, які опублікував пан Володимир, на стінах зупинки видно брудні сліди від взуття. "Походили" також і по стіні, де зображений логотип Волині.
На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО
На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО


Активіст зазначає, що на облагородження зупинки довелося витратити свій час, кошти і сили, а люди цього не цінують. Разом з тим Володимир Бут-Гусаїм запевняє, що до Дня Конституції зупинці все одно повернуть нормальний вигляд.

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Теги: Ківерці, зупинка, вандали
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