«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку





Про це повідомляється на



Зазначається, що до складу робочої групи має увійти по три представники від однієї сторони. Пропозиції просять надсилати на електронну адресу:



В інформації про заявника необхідно вказати:



Прізвище, ім’я, по батькові.

Адреса проживання.

Контактний телефон.

Електронна адреса.



«При сформуванні робочої групи ми разом з Вами визначимо дату першого засідання та подальший план дій. Всі фінансові витрати на організацію діяльності робочої групи Гнідавський цукровий завод бере на себе», – йдеться у повідомленні.



Контактна особа: Петро – 095 313 97 93.

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