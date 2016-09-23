«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку
Сьогодні, 21:19
ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» закликає представників влади міста Луцька, громадських активістів, уповноважених представників сільських та селищних рад прилеглих сіл до створення робочої групи із визначення і подолання причин смороду, який дошкуляє лучанам.
Про це повідомляється на сайті підприємства.
Зазначається, що до складу робочої групи має увійти по три представники від однієї сторони. Пропозиції просять надсилати на електронну адресу: [email protected]
В інформації про заявника необхідно вказати:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Адреса проживання.
Контактний телефон.
Електронна адреса.
«При сформуванні робочої групи ми разом з Вами визначимо дату першого засідання та подальший план дій. Всі фінансові витрати на організацію діяльності робочої групи Гнідавський цукровий завод бере на себе», – йдеться у повідомленні.
Контактна особа: Петро – 095 313 97 93.
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Про це повідомляється на сайті підприємства.
Зазначається, що до складу робочої групи має увійти по три представники від однієї сторони. Пропозиції просять надсилати на електронну адресу: [email protected]
В інформації про заявника необхідно вказати:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Адреса проживання.
Контактний телефон.
Електронна адреса.
«При сформуванні робочої групи ми разом з Вами визначимо дату першого засідання та подальший план дій. Всі фінансові витрати на організацію діяльності робочої групи Гнідавський цукровий завод бере на себе», – йдеться у повідомленні.
Контактна особа: Петро – 095 313 97 93.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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