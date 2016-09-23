вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку

«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку
ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» закликає представників влади міста Луцька, громадських активістів, уповноважених представників сільських та селищних рад прилеглих сіл до створення робочої групи із визначення і подолання причин смороду, який дошкуляє лучанам.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

Зазначається, що до складу робочої групи має увійти по три представники від однієї сторони. Пропозиції просять надсилати на електронну адресу: [email protected]

В інформації про заявника необхідно вказати:

Прізвище, ім’я, по батькові.
Адреса проживання.
Контактний телефон.
Електронна адреса.

«При сформуванні робочої групи ми разом з Вами визначимо дату першого засідання та подальший план дій. Всі фінансові витрати на організацію діяльності робочої групи Гнідавський цукровий завод бере на себе», – йдеться у повідомленні.

Контактна особа: Петро – 095 313 97 93.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гнідавський цукровий завод, сморід, фільтраційні поля, робоча група, комісія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку
Сьогодні, 21:19
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Сьогодні, 19:32
Навчання, медицина та податки: волинянка розповіла про переваги та недоліки життя у Німеччині
Сьогодні, 18:14
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
«Вдень - каналізація, вночі – дим», - лучани нарікають на постійний сморід «Вдень - каналізація, вночі – дим», - лучани нарікають на постійний сморід
23 вересень, 2016, 20:21
Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн
26 червень, 12:30
Мінекології та СБУ просять розібратися зі «смердючками» у Луцьку Мінекології та СБУ просять розібратися зі «смердючками» у Луцьку
26 червень, 10:48
Сморід у Луцьку: Гнідавський цукровий завод опублікував офіційну заяву Сморід у Луцьку: Гнідавський цукровий завод опублікував офіційну заяву
25 червень, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Гнідавський цукровий завод» скликає робочу групу для вирішення питання смороду в Луцьку
Сьогодні, 21:19
 0
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Сьогодні, 19:32
 0
Навчання, медицина та податки: волинянка розповіла про переваги та недоліки життя у Німеччині
Сьогодні, 18:14
 0
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿