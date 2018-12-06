З'явилося відео жахливої аварії на Волині за участю «швидкої»
Сьогодні, 17:50
У Маневицькому районі зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.
Аварія трапилась 1 липня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
У результаті автопригоди одна людина – пацієнт швидкої – загинула. Інші отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.
Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим громадянам, витягували їх з-під автомобіля, тримали в безпечному положенні.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини події.
Відео – з реєстратора на посту патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилась 1 липня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
У результаті автопригоди одна людина – пацієнт швидкої – загинула. Інші отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.
Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим громадянам, витягували їх з-під автомобіля, тримали в безпечному положенні.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини події.
Відео – з реєстратора на посту патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відсьогодні в Україні зросли соцвиплати
Сьогодні, 18:21
На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
Сьогодні, 18:01
З'явилося відео жахливої аварії на Волині за участю «швидкої»
Сьогодні, 17:50