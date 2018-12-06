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З'явилося відео жахливої аварії на Волині за участю «швидкої»

З'явилося відео жахливої аварії на Волині за участю «швидкої»
У Маневицькому районі зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.

Аварія трапилась 1 липня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

У результаті автопригоди одна людина – пацієнт швидкої – загинула. Інші отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим громадянам, витягували їх з-під автомобіля, тримали в безпечному положенні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини події.

Відео – з реєстратора на посту патрульної поліції.




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Теги: аварія, Маневичі
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