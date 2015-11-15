У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету





Про це повідомляє поліція Волині.



Агітгазету порушник роздавав на проспекті Перемоги.



На чоловіка склали адміністративний протокол за ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Йдеться про порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації. Санкція статті передбачає штраф від 510 грн. до 850 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 57-річний місцевий житель сьогодні, 21 липня, у день проведення парламентських виборів роздавав газету, котра містить агітаційну інформацію.Про це повідомляє поліція Волині.Агітгазету порушник роздавав на проспекті Перемоги.На чоловіка склали адміністративний протокол за ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Йдеться про порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації. Санкція статті передбачає штраф від 510 грн. до 850 грн.

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