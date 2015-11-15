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У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету

У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету
У Луцьку 57-річний місцевий житель сьогодні, 21 липня, у день проведення парламентських виборів роздавав газету, котра містить агітаційну інформацію.

Про це повідомляє поліція Волині.

Агітгазету порушник роздавав на проспекті Перемоги.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації. Санкція статті передбачає штраф від 510 грн. до 850 грн.

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Теги: Луцьк, вибори, порушення, агітаційна газета
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