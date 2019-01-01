У Луцьку завелися псевдокомунальники





Про це інформує пресслужба



Відтак, для уникнення неприємностей просять звернути увагу на наступні пункти:



1. Один раз на рік працівники ДКП «Луцьктепло» повинні потрапити в помешкання споживача послуг підприємства для внутрішньоквартирної перевірки приладів обліку теплової енергії і гарячої води, та пересвідчтися чи не відбулося несанкціоноване втручання в систему опалення та гарячого водопостачання.



2. Контролер чи інженер підприємства, приходячи до споживачів, зобов’язаний не лише представитися, але й пред’явити посвідчення. Без пред’явлення посвідчення не можна пускати невідому особу до помешкання.



3. Споживач зобов’язаний допустити контролера чи інженера підприємства при пред’явленні посвідчення.



4. В якості додаткових заходів безпеки лучани зможуть звернутися до ДКП «Луцьктепло» за телефонами: 77-32-00, 77-32-30, щоб дізнатися чи дійсно тут працює такий контролер чи інженер, і чи насправді його спрямували у ваш будинок чи квартиру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо про недавні випадки проникнення до квартир лучан невідомих осіб, які представлялися контролерами підприємства «Луцьктепла».Про це інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло» Відтак, для уникнення неприємностей просять звернути увагу на наступні пункти:1. Один раз на рік працівники ДКП «Луцьктепло» повинні потрапити в помешкання споживача послуг підприємства для внутрішньоквартирної перевірки приладів обліку теплової енергії і гарячої води, та пересвідчтися чи не відбулося несанкціоноване втручання в систему опалення та гарячого водопостачання.2. Контролер чи інженер підприємства, приходячи до споживачів, зобов’язаний не лише представитися, але й пред’явити посвідчення. Без пред’явлення посвідчення не можна пускати невідому особу до помешкання.3. Споживач зобов’язаний допустити контролера чи інженера підприємства при пред’явленні посвідчення.4. В якості додаткових заходів безпеки лучани зможуть звернутися до ДКП «Луцьктепло» за телефонами: 77-32-00, 77-32-30, щоб дізнатися чи дійсно тут працює такий контролер чи інженер, і чи насправді його спрямували у ваш будинок чи квартиру.

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