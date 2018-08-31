Незабаром супутникове телебачення стане платним.З наступного року телеканали "1+1", "СТБ", "Новий канал", "Інтер", "ІСТV", "М1" та "М2" транслюватимуть продукцію за гроші, - повідомляє Gazeta.ua."Це вимога часу", — каже, виконавчий директор групи "1+1 медіа". — "Ми ж хочемо дивитися якісні серіали, ефектні шоу. Щоб сфера розваг розвивалася, щоб ЗМІ були незалежними від своїх власників. Усе це вимагає технологічного розвитку, на що потрібні гроші".Загалом в Україні для побудови мережі супутникового телебачення витратили $7,5 млн — 190 млн грн. Третину цих грошей інвестували самі телеканали, решту — оператори й постачальники обладнання. З листопада безкоштовний канал відключатимуть. Продукцію телеканалів можна буде бачити лише на платному."Медійники можуть робити канали платними, виставляти які завгодно ціни. Та сам факт "телебачення за гроші" стане причиною втрати аудиторії", — говорить експерт компанії "МПП Консалтинг" Павло Мельник. — "Українці не готові платити за "телевізор". Принаймні за ту інформацію, яку вони транслюють. Зараз і так споживач витрачає багато грошей — за декодер, поповнення картки. Сама думка про передплату мовлення лякає".