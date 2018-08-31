Телебачення стане платним
Сьогодні, 09:10
Незабаром супутникове телебачення стане платним.
З наступного року телеканали "1+1", "СТБ", "Новий канал", "Інтер", "ІСТV", "М1" та "М2" транслюватимуть продукцію за гроші, - повідомляє Gazeta.ua.
"Це вимога часу", — каже Ярослав Пахольчук, виконавчий директор групи "1+1 медіа". — "Ми ж хочемо дивитися якісні серіали, ефектні шоу. Щоб сфера розваг розвивалася, щоб ЗМІ були незалежними від своїх власників. Усе це вимагає технологічного розвитку, на що потрібні гроші".
Загалом в Україні для побудови мережі супутникового телебачення витратили $7,5 млн — 190 млн грн. Третину цих грошей інвестували самі телеканали, решту — оператори й постачальники обладнання. З листопада безкоштовний канал відключатимуть. Продукцію телеканалів можна буде бачити лише на платному.
"Медійники можуть робити канали платними, виставляти які завгодно ціни. Та сам факт "телебачення за гроші" стане причиною втрати аудиторії", — говорить експерт компанії "МПП Консалтинг" Павло Мельник. — "Українці не готові платити за "телевізор". Принаймні за ту інформацію, яку вони транслюють. Зараз і так споживач витрачає багато грошей — за декодер, поповнення картки. Сама думка про передплату мовлення лякає".
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З наступного року телеканали "1+1", "СТБ", "Новий канал", "Інтер", "ІСТV", "М1" та "М2" транслюватимуть продукцію за гроші, - повідомляє Gazeta.ua.
"Це вимога часу", — каже Ярослав Пахольчук, виконавчий директор групи "1+1 медіа". — "Ми ж хочемо дивитися якісні серіали, ефектні шоу. Щоб сфера розваг розвивалася, щоб ЗМІ були незалежними від своїх власників. Усе це вимагає технологічного розвитку, на що потрібні гроші".
Загалом в Україні для побудови мережі супутникового телебачення витратили $7,5 млн — 190 млн грн. Третину цих грошей інвестували самі телеканали, решту — оператори й постачальники обладнання. З листопада безкоштовний канал відключатимуть. Продукцію телеканалів можна буде бачити лише на платному.
"Медійники можуть робити канали платними, виставляти які завгодно ціни. Та сам факт "телебачення за гроші" стане причиною втрати аудиторії", — говорить експерт компанії "МПП Консалтинг" Павло Мельник. — "Українці не готові платити за "телевізор". Принаймні за ту інформацію, яку вони транслюють. Зараз і так споживач витрачає багато грошей — за декодер, поповнення картки. Сама думка про передплату мовлення лякає".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Бажано зробити платним повітря, яким дихають українці з розрахунку 2 куб.м. на добу.Названі вами канали дивиться обмежена аудиторія, тому вони збиткові.Платитимуть люди при умові підвищення зарплат і пенсій.
Ви уточнюйте, що платним стане перегляд зі супутника, а Т2 буде як і зараз - безкоштовним! Але хоч і зі супутника, це обдираловка населення і читаючи раніше інтерв‘ю того Пакольчука, він казав, що впав ринок реклами і вони вирішили за рахунок населення набити собі кишені закодувавши сигнал!
Будуть дивитись російський контент,а кому не принципово телебачення усі канали зараз в інеті.Тільки ось людей, які невдоволені своїм життям в Україні взяти якимось контентом дибільним чи серіалами важко.Зробіть соцопитування і поцікавтесь яка кількість людей дивиться телебачення.
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