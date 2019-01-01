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Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час

Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час
В Україні 17 вересня невеликі дощі пройдуть майже на всій території країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.

За її словами, температура повітря знизиться. Вдень очікують +13+18 градусів. Холодніше відчутно стане у нічні години: найближчої ночі передбачають +6+12 градусів, на Півдні до +15 градусів.

Вітер з північного заходу – помірний, часом до сильного.

"Завтра в Україні невеликі дощі пройдуть в західних областях, центральних, місцями на Півдні (окрім Криму та півдня Одещини) та на Сході. Надалі прохолодна погода в Україні домінуватиме, проходитимуть дощі, вітер переважатиме рвучкий чи й сильний, у другій половині тижня вночі на Півночі, північному сході та Заході, якщо будуть прояснення, ймовірні невеликі заморозки. Хто мандруватиме Карпатами - точно беріть пуховики", - йдеться у дописі.


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Теги: погода, Наталка Діденко, прогноз, холод, дощ
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