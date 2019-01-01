Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час
Сьогодні, 13:04
В Україні 17 вересня невеликі дощі пройдуть майже на всій території країни.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
За її словами, температура повітря знизиться. Вдень очікують +13+18 градусів. Холодніше відчутно стане у нічні години: найближчої ночі передбачають +6+12 градусів, на Півдні до +15 градусів.
Вітер з північного заходу – помірний, часом до сильного.
"Завтра в Україні невеликі дощі пройдуть в західних областях, центральних, місцями на Півдні (окрім Криму та півдня Одещини) та на Сході. Надалі прохолодна погода в Україні домінуватиме, проходитимуть дощі, вітер переважатиме рвучкий чи й сильний, у другій половині тижня вночі на Півночі, північному сході та Заході, якщо будуть прояснення, ймовірні невеликі заморозки. Хто мандруватиме Карпатами - точно беріть пуховики", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
За її словами, температура повітря знизиться. Вдень очікують +13+18 градусів. Холодніше відчутно стане у нічні години: найближчої ночі передбачають +6+12 градусів, на Півдні до +15 градусів.
Вітер з північного заходу – помірний, часом до сильного.
"Завтра в Україні невеликі дощі пройдуть в західних областях, центральних, місцями на Півдні (окрім Криму та півдня Одещини) та на Сході. Надалі прохолодна погода в Україні домінуватиме, проходитимуть дощі, вітер переважатиме рвучкий чи й сильний, у другій половині тижня вночі на Півночі, північному сході та Заході, якщо будуть прояснення, ймовірні невеликі заморозки. Хто мандруватиме Карпатами - точно беріть пуховики", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селищі на Волині два дні не буде газу
Сьогодні, 13:50
Експерт назвав продукти, які будуть лідерами з подорожчання
Сьогодні, 13:28
Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час
Сьогодні, 13:04
На Волині подружжя відгуляло «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:53
Медіа