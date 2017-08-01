Масові псевдомінування по всій країні: кіберполіція викрила хакерське угруповання. ФОТО





Про це повідомили у



«Кіберполіція припинила діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах. Ресурс використовувався для створення бот-ферм, розсилки спамових повідомлень та реєстрації електронних пошт, з яких здійснювалися анонімні повідомлення про замінування. Здійснено обшуки у шести регіонах України», - йдеться у повідомленні.



Процесуальні заходи проведено у межах раніше розпочатого кримінального провадження щодо викриття осіб, які надсилають хибні повідомлення



Працівники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, викрили масштабний сервіс для масової розсилки електронних повідомлень.





Встановлено, що усі роботи сервісу проводилися виключно на замовлення зацікавлених клієнтів. За допомогою цього ресурсу можливо було купити активовані облікові записи у великій кількості до різноманітних поштових ресурсів, соціальних мереж, платіжних систем тощо. При цьому продавалися і верифіковані облікові записи, вартість яких була значно більшою.





Такі послуги використовувалися зазвичай для здійснення анонімної масової розсилки повідомлень про нібито виграш автомобіля (грошей), сплати неіснуючого боргу тощо. Сервіс надавав змогу своїм клієнтам здійснювати спам-розсилки та реєструвати акаунти на різноманітних ресурсах, що потребують для реєстрації номер телефону із подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо).





Для захисту своїх мереж та анонімізації зловмисники використовували VPN та TOR сервіси.



Поліцейські провели обшуки у шести містах України: Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та Херсоні. У цих містах знаходилися будинки, гаражні бокси, квартири та орендовані офіси, які зловмисники використовували для протиправної діяльності. За результатами обшуків вилучено обладнання, яке використовувалося для ведення такої діяльності.





Досудове розслідування триває у межах раніше розпочатого кримінального провадження за ст.189 (Вимагання), ст. 258 (Терористичний акт), ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації такої діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіберполіція припинила діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах.Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області. «Кіберполіція припинила діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах. Ресурс використовувався для створення бот-ферм, розсилки спамових повідомлень та реєстрації електронних пошт, з яких здійснювалися анонімні повідомлення про замінування. Здійснено обшуки у шести регіонах України», - йдеться у повідомленні.Процесуальні заходи проведено у межах раніше розпочатого кримінального провадження щодо викриття осіб, які надсилають хибні повідомлення про замінування різних об’єктів в Україні.Працівники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, викрили масштабний сервіс для масової розсилки електронних повідомлень.Встановлено, що усі роботи сервісу проводилися виключно на замовлення зацікавлених клієнтів. За допомогою цього ресурсу можливо було купити активовані облікові записи у великій кількості до різноманітних поштових ресурсів, соціальних мереж, платіжних систем тощо. При цьому продавалися і верифіковані облікові записи, вартість яких була значно більшою.Такі послуги використовувалися зазвичай для здійснення анонімної масової розсилки повідомлень про нібито виграш автомобіля (грошей), сплати неіснуючого боргу тощо. Сервіс надавав змогу своїм клієнтам здійснювати спам-розсилки та реєструвати акаунти на різноманітних ресурсах, що потребують для реєстрації номер телефону із подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо).Для захисту своїх мереж та анонімізації зловмисники використовували VPN та TOR сервіси.Поліцейські провели обшуки у шести містах України: Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та Херсоні. У цих містах знаходилися будинки, гаражні бокси, квартири та орендовані офіси, які зловмисники використовували для протиправної діяльності. За результатами обшуків вилучено обладнання, яке використовувалося для ведення такої діяльності.Досудове розслідування триває у межах раніше розпочатого кримінального провадження за ст.189 (Вимагання), ст. 258 (Терористичний акт), ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації такої діяльності.

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