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Луцька футбольна команда двічі перемогла у матчах Кубку Героїв АТО

Луцька футбольна команда двічі перемогла у матчах Кубку Героїв АТО
Футбольна команда "Волинь АТО" двічі поспіль перемогла у матчах Кубку Героїв АТО.

Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.

Матч проходив у Києві (НТБ ФК "Динамо"). Волиняни з рахунком 2:0 здолали команду ФК "Старт" (м. Чернігів).

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Теги: Футбол, АТО
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