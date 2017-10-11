Луцька футбольна команда двічі перемогла у матчах Кубку Героїв АТО
Сьогодні, 09:50
Футбольна команда "Волинь АТО" двічі поспіль перемогла у матчах Кубку Героїв АТО.
Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Матч проходив у Києві (НТБ ФК "Динамо"). Волиняни з рахунком 2:0 здолали команду ФК "Старт" (м. Чернігів).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
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Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Матч проходив у Києві (НТБ ФК "Динамо"). Волиняни з рахунком 2:0 здолали команду ФК "Старт" (м. Чернігів).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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