У Луцькраді відбудеться позачергова сесія: розглянуть звернення до президента щодо «формули Штайнмаєра»
Сьогодні, 11:10
10 жовтня у залсі засідань Луцької міської ради відбудеться 64-та позачергова сесія міської ради VII скликання.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Нагадаємо, голова Волинської облради Ірина Вахович відмовилась скликати позачергову сесію.
На розгляд сесії винесли питання «Про звернення Луцької міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України щодо недопущення капітуляції України за так званою «формулою Штайнмаєра».
«Запрошуються заступники міського голови, депутати обласної ради, обрані в округах міста Луцька, члени виконавчого комітету міської ради, окремі керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації», – йдеться у повідомленні пресслужби.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Нагадаємо, голова Волинської облради Ірина Вахович відмовилась скликати позачергову сесію.
На розгляд сесії винесли питання «Про звернення Луцької міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України щодо недопущення капітуляції України за так званою «формулою Штайнмаєра».
«Запрошуються заступники міського голови, депутати обласної ради, обрані в округах міста Луцька, члени виконавчого комітету міської ради, окремі керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації», – йдеться у повідомленні пресслужби.
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Коментарі 1
Краще б зробили звернення щоб вибори мера провести.
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