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Формула Штайнмаєра: позиція Волині. НАЖИВО

Формула Штайнмаєра: позиція Волині. НАЖИВО
«Формула Штайнмаєра» стала топ-темою для обговорень та приводом для акції протесту в Україні.

Керівництво країни запевняє, що її узгодження – це лише крок до діалогу задля миру на Донбасі.

Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» говоритимуть, чи справді це так і яку позицію займають волиняни.



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Теги: "Протилежний погляд", формула Штайнмаєра, позиція Волині
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