Формула Штайнмаєра: позиція Волині. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
«Формула Штайнмаєра» стала топ-темою для обговорень та приводом для акції протесту в Україні.
Керівництво країни запевняє, що її узгодження – це лише крок до діалогу задля миру на Донбасі.
Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» говоритимуть, чи справді це так і яку позицію займають волиняни.
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Керівництво країни запевняє, що її узгодження – це лише крок до діалогу задля миру на Донбасі.
Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» говоритимуть, чи справді це так і яку позицію займають волиняни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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