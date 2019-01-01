Формула Штайнмаєра: позиція Волині. НАЖИВО





Керівництво країни запевняє, що її узгодження – це лише крок до діалогу задля миру на Донбасі.



Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» говоритимуть, чи справді це так і яку позицію займають волиняни.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Формула Штайнмаєра» стала топ-темою для обговорень та приводом для акції протесту в Україні.Керівництво країни запевняє, що її узгодження – це лише крок до діалогу задля миру на Донбасі.Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» говоритимуть, чи справді це так і яку позицію займають волиняни.

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