Священник з Волині створює неймовірні гравюри на склі та дзеркалах. ФОТО

Олег Мицько з Каменя-Каширського створює неперевершені гравюри на склі та дзеркалах, виготовляє сувенірну продукцію з невибагливого матеріалу.



У церкві він ревний священник, а у мирському житті — талановитий майстер. Його роботи такі різні за духом і за способом втілення, але вони свідчать про багатогранний та неосяжний внутрішній світ майстра, - пише



"Зробити ексклюзивне дзеркало у прихожу чи матові узори на келихах — цілком! А може змайструвати сувенірну каністру з усіляким чоловічим крамом. Окрім різьбярства умілець має хист до декорацій", — розповідає про чоловіка дружина Наталка.



Отець Олег може виготовити своїми руками навіть виняткову ляльку, втіливши найнезвичнішу дитячу фантазію.



Дружина панотця Наталія розділяє творчі уподобання чоловіка. Жінка займається виготовленням ляльок ручної роботи, а чоловік свого часу допомагав їй у цьому. Відтак обоє, як мовиться, зловили ту творчу хвилю. Нині не спинити подружжя Мицьків, бо вони запланували прикрасити життя своїми сувенірами чи не усіх знайомих та близьких.



"Ще б пак! Хто, як не дружина скаже правду про свого чоловіка . Художній талант в Олега — очевидний, проте розвивати він його почав не так давно. Його руки завше шукають застосування у чомусь прекрасному", - продовжує Наталя.



Жінка додає, як тільки побачить щось цікаве в інтернеті, так одразу й береться за втілення уподобаної ідеї. І що головне, у нього все виходить! Та його обдарованість не обмежується лише гравюрою.



Отець Олег розповів, яке ж заняття є найулюбленішим для нього.



"З поміж усього згаданого все ж надаю перевагу різьбі на склі. Його оптичні можливості мають властивість створювати певну ілюзію багатомірності світла. Це своєрідна магія. Перші мої малюнки виглядали дещо пласкими та векторними. Згодом роботи були значно цікавішими, бо зображення ставали більш виразними та об’ємнішими. Як тільки вдається втілити свій задум в одній техніці гравірування, одразу спадає на думку нова ідея, і це затягує. Водночас дає змогу приємно та з користю проводити вільний час, якого нині катастрофічно не вистачає", - каже священник.



Також він поділився, в чому іще можна застосувати гравірування на склі.



"Кожен член нашої родини має іменне горнятко з вигравіруваними іменами їх власників. Чимало сувенірних бокалів з написом військового батальйону чи малюнків з певними емблемами завіз у зону ООС. Утім, звідти маю і крім цього багато замовлень. Деяку продукцію виготовляю родичам на подарунки", - зауважив Олег.



Разом з цим гравірування вимагає неабиякої терплячості та ретельності у характері умільця. Для філігранної роботи, виведення тонких ліній необхідне навіть відповідне екіпірування, як то окуляри, респіратор. При цьому, освоївши дзеркало, а це більш вимогливий метеріал, бо на ньому візуально збільшується кожен дефект, можна творити все що завгодно. Гра світла на вирізаних орнаментах помітно оживляє інтер’єр. Тому такий вид обробки ніколи не вийде з моди. Розмаїття узорів, крім того, можна втілити за допомогою спеціальних трафаретів. Такий спосіб дає змогу виконати малюнок з ідеально точними контурами, не витрачаючи багато сил. Однак більше до снаги йому - вигадати власний орнамент, тут можна розвивати фантазію без встановлених меж.





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