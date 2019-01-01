Не було пульсу в обох руках: на Волині врятували пацієнта з критичним звуженням артерій





Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.



У медзакладі зазначають, що хворий був направлений з терапевтичного відділення на ангіографію судин верхніх кінцівок через неможливість виміряти пульс та тиск на обох кінцівках.



Відтак, в результаті обстеження виявили субоклюзію (критичне звуження) одразу правої і лівої підключичних артерій. Судинні хірурги провели стентування обох артерій і відновили нормальний кровотік в обох руках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО лікарі відновили пацієнту нормальний кровотік в обох руках.Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.У медзакладі зазначають, що хворий був направлений з терапевтичного відділення на ангіографію судин верхніх кінцівок через неможливість виміряти пульс та тиск на обох кінцівках.Відтак, в результаті обстеження виявили субоклюзію (критичне звуження) одразу правої і лівої підключичних артерій. Судинні хірурги провели стентування обох артерій і відновили нормальний кровотік в обох руках.

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