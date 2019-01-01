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Не було пульсу в обох руках: на Волині врятували пацієнта з критичним звуженням артерій

Не було пульсу в обох руках: на Волині врятували пацієнта з критичним звуженням артерій
У Ковельському МТМО лікарі відновили пацієнту нормальний кровотік в обох руках.

Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.

У медзакладі зазначають, що хворий був направлений з терапевтичного відділення на ангіографію судин верхніх кінцівок через неможливість виміряти пульс та тиск на обох кінцівках.

Відтак, в результаті обстеження виявили субоклюзію (критичне звуження) одразу правої і лівої підключичних артерій. Судинні хірурги провели стентування обох артерій і відновили нормальний кровотік в обох руках.


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Теги: Ковель, лікарі, пацієнт
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Коментарі 1
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В Ковелі водоканал відновив тиск в двох трубах водогону шляхом розкопування траншеї :)
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