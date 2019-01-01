Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі





Про це йдеться у



Пацієнту діагностували уретероцеле (випинання сечоводу у просвіт сечового міхура), яке при наповнені займало половину об'єму сечового міхура та перешкоджало нормальному сечовипусканню.



Медики провели трансуретральне розсічення уретероцеле без повного його висічення.



Зазначають, ця тактика дозволяє знизити ризик розвитку інфекційних ускладнень завдяки зменшенню міхурово-сечовідного рефлюксу (зворотнього току сечі).





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