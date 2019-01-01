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Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі

Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі
У Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання звернувся чоловік зі скаргами на біль у попереку зліва. В анамнезі - видалення нирки справа рік тому у зв'язку з пухлинним новоутворенням.

Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО".

Пацієнту діагностували уретероцеле (випинання сечоводу у просвіт сечового міхура), яке при наповнені займало половину об'єму сечового міхура та перешкоджало нормальному сечовипусканню.

Медики провели трансуретральне розсічення уретероцеле без повного його висічення.

Зазначають, ця тактика дозволяє знизити ризик розвитку інфекційних ускладнень завдяки зменшенню міхурово-сечовідного рефлюксу (зворотнього току сечі).

Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі
Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі
Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі

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Теги: волинські лікарі, врятоване життя
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