Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога





У 13-річної



Для збору коштів залишився місяць. Вартість операції – 180 тисяч гривень. Сума є непідйомною для матері, яка сама виховує доньку.



Спина школярки вже викривлена на 44 градуси, вона має інвалідність, а хвороба прогресує і загрожує ще більшим пошкодженням опорно-рухового апарату. Проблеми з хребтом в Анастасії з 6-ти років.



Титанова конструкція, яку мають встановити на хребет, допоможе тримати хребці у правильному положенні. Наразі є ризик неминучого викривлення хребта, що дасть ускладнення на роботу внутрішніх органів: серця, легенів.



“Діагноз – прогресуючий ідіопатичний правобічний S-подібний сколіоз 3 ступеня. На жаль, Насті стає гірше – консервативне лікування вже не допомагає: підлітковий вік, донька помітно виросла, і за рік відсоток викривлення прогресував на 14 градусів. Власних коштів для проведення цієї операції нам не вистачає, їх проводять лише в Києві або Харкові. Наразі лікарі дають шанс збереження гнучкості попереку, поки це ще можливо – це близько 2-х місяців. Час іде – вартість операції буде зростати із градусом викривлення. Лікарі не можуть встановити причин стрімкого прогресування”, – розповіла мама дівчинки.



Людська небайдужість – це шанс для Анастасії бути здоровою.



Прохання переказувати гроші на картку: Приватбанку – 5168 7573 6304 8176, Ощадбанку – 4790 8200 1191 7645, Ліна Володимирівна Марчак. Телефон: 0634084142.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Анастасія Марчак – з першого погляду звичайна школярка, яка любить навчатися та має дитячі мрії. Проте її найбільша мрія відмінна від мрій інших діток – Настя хоче стати здоровою. Ціна здорового майбутнього дівчинки – 65 тисяч гривень. Саме стільки залишилося зібрати для проведення операції.У 13-річної Анастасії Марчак з Володимира-Волинського важкий сколіоз третього ступеня (ідіопатичний грудо-поперековий сколіоз). Останній рік хвороба швидко прогресує: єдиний вихід — операція зі встановлення імпланту, - пише Буг Для збору коштів залишився місяць. Вартість операції – 180 тисяч гривень. Сума є непідйомною для матері, яка сама виховує доньку.Спина школярки вже викривлена на 44 градуси, вона має інвалідність, а хвороба прогресує і загрожує ще більшим пошкодженням опорно-рухового апарату. Проблеми з хребтом в Анастасії з 6-ти років.Титанова конструкція, яку мають встановити на хребет, допоможе тримати хребці у правильному положенні. Наразі є ризик неминучого викривлення хребта, що дасть ускладнення на роботу внутрішніх органів: серця, легенів.“Діагноз – прогресуючий ідіопатичний правобічний S-подібний сколіоз 3 ступеня. На жаль, Насті стає гірше – консервативне лікування вже не допомагає: підлітковий вік, донька помітно виросла, і за рік відсоток викривлення прогресував на 14 градусів. Власних коштів для проведення цієї операції нам не вистачає, їх проводять лише в Києві або Харкові. Наразі лікарі дають шанс збереження гнучкості попереку, поки це ще можливо – це близько 2-х місяців. Час іде – вартість операції буде зростати із градусом викривлення. Лікарі не можуть встановити причин стрімкого прогресування”, – розповіла мама дівчинки.Людська небайдужість – це шанс для Анастасії бути здоровою.

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