На Волині у чоловіка знайшли марихуану
Сьогодні, 19:09
Вночі 4 листопада Іваничівське відділення поліції разом із Нацгвардією провели відпрацювання у селі Павлівка. У місцевого мешканця правоохоронці вилучили наркотичний засіб, схожий на марихуану.
Про це Бугу розповів т.в.о. начальника Іваничівської поліції В’ячеслав Мартинюк.
Речовину направили на експертизу.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 309 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
У рамках відпрацювань також склали адмінпротоколи за розпивання спиртних напоїв у громадському місці, керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, факти дрібного хуліганства.
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Про це Бугу розповів т.в.о. начальника Іваничівської поліції В’ячеслав Мартинюк.
Речовину направили на експертизу.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 309 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
У рамках відпрацювань також склали адмінпротоколи за розпивання спиртних напоїв у громадському місці, керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, факти дрібного хуліганства.
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