На Волині у чоловіка знайшли марихуану





Про це В’ячеслав Мартинюк.



Речовину направили на експертизу.



Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 309 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



У рамках відпрацювань також склали адмінпротоколи за розпивання спиртних напоїв у громадському місці, керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, факти дрібного хуліганства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 4 листопада Іваничівське відділення поліції разом із Нацгвардією провели відпрацювання у селі Павлівка. У місцевого мешканця правоохоронці вилучили наркотичний засіб, схожий на марихуану.Про це Бугу розповів т.в.о. начальника Іваничівської поліціїРечовину направили на експертизу.Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 309 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.У рамках відпрацювань також склали адмінпротоколи за розпивання спиртних напоїв у громадському місці, керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, факти дрібного хуліганства.

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