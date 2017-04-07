Учні волинської школи надіслали каву та солодощі воїнам на передову





Про це у мережі Facebook повідомила Марія Королік.



Діти вирішили потішити воїнів, що виконують бойові завдання на передовій. Так, школярі зібрали та передали атовцям солодощі та каву. До маленьких презентів юні волиняни прикріпили записки зі словами вдячності.



Окрім того, передали бійцям і дитячі малюнки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні школи села Прилуцьке зібрали смаколики атовцям.Про це у мережі Facebook повідомила Марія Королік.Діти вирішили потішити воїнів, що виконують бойові завдання на передовій. Так, школярі зібрали та передали атовцям солодощі та каву. До маленьких презентів юні волиняни прикріпили записки зі словами вдячності.Окрім того, передали бійцям і дитячі малюнки.

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