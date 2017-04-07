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Учні волинської школи надіслали каву та солодощі воїнам на передову

Учні волинської школи надіслали каву та солодощі воїнам на передову
Учні школи села Прилуцьке зібрали смаколики атовцям.

Про це у мережі Facebook повідомила Марія Королік.

Діти вирішили потішити воїнів, що виконують бойові завдання на передовій. Так, школярі зібрали та передали атовцям солодощі та каву. До маленьких презентів юні волиняни прикріпили записки зі словами вдячності.

Окрім того, передали бійцям і дитячі малюнки.
Учні волинської школи надіслали каву та солодощі воїнам на передову
Учні волинської школи надіслали каву та солодощі воїнам на передову
Учні волинської школи надіслали каву та солодощі воїнам на передову


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Теги: подарунки, діти, АТО
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