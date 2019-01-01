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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку

Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
Стало відомо, коли планують запустити додаток для оплати проїзду в транспорті Луцька.

Про це йдеться у відповіді секретаря міської ради Григорія Пустовіта на петицію з проханням надати можливість альтернативної "карткам лучанина" оплати проїзду.

Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків. Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.

За інформацією представників компанії ТОВ «Сіті кард систем», мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно за тиждень.

"Всі інші, передбачені договором методи оплати проїзду, будуть запроваджувати з виконанням технологічного процесу запровадження системи", - йдеться у відповіді.


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Теги: електронний квиток, е-квиток, транспорт, проїзд, Луцьк
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Коментарі 2
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Ви б спочатку в маршрутках їх поставте а тоді і додаток робіть
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Как он будет работать? Чёрт возьми, ни одной капли информации.
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