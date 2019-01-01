Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку





Про це йдеться у відповіді секретаря міської ради Григорія Пустовіта на петицію з проханням надати можливість альтернативної "карткам лучанина" оплати проїзду.



Нагадаємо,



За інформацією представників компанії ТОВ «Сіті кард систем», мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно за тиждень.



"Всі інші, передбачені договором методи оплати проїзду, будуть запроваджувати з виконанням технологічного процесу запровадження системи", - йдеться у відповіді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, коли планують запустити додаток для оплати проїзду в транспорті Луцька.Про це йдеться у відповіді секретаря міської радина петицію з проханням надати можливість альтернативної "карткам лучанина" оплати проїзду.Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків . Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.За інформацією представників компанії ТОВ «Сіті кард систем», мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно за тиждень."Всі інші, передбачені договором методи оплати проїзду, будуть запроваджувати з виконанням технологічного процесу запровадження системи", - йдеться у відповіді.

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