Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
Сьогодні, 13:47
Стало відомо, коли планують запустити додаток для оплати проїзду в транспорті Луцька.
Про це йдеться у відповіді секретаря міської ради Григорія Пустовіта на петицію з проханням надати можливість альтернативної "карткам лучанина" оплати проїзду.
Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків. Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.
За інформацією представників компанії ТОВ «Сіті кард систем», мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно за тиждень.
"Всі інші, передбачені договором методи оплати проїзду, будуть запроваджувати з виконанням технологічного процесу запровадження системи", - йдеться у відповіді.
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Про це йдеться у відповіді секретаря міської ради Григорія Пустовіта на петицію з проханням надати можливість альтернативної "карткам лучанина" оплати проїзду.
Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків. Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.
За інформацією представників компанії ТОВ «Сіті кард систем», мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно за тиждень.
"Всі інші, передбачені договором методи оплати проїзду, будуть запроваджувати з виконанням технологічного процесу запровадження системи", - йдеться у відповіді.
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Коментарі 2
Ви б спочатку в маршрутках їх поставте а тоді і додаток робіть
Как он будет работать? Чёрт возьми, ни одной капли информации.
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