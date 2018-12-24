Роми обікрали будинок 52-річного волинянина





Про це повідомляє



Щоправда, чоловік не може назвати марки мобільних телефонів, однак має підозру, що їх вкрали роми. З ними господар мав необачність розмовляти.



Деталі цього злочину з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини бути спостережливими під час спілкування з особами сумнівної поведінки і повідомляти про них, телефонуючи за номером 102.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Берестечко Горохівського району роми викрали з хати 52-річного чоловіка три мобільні телефони.Про це повідомляє "Волинь Нова" Щоправда, чоловік не може назвати марки мобільних телефонів, однак має підозру, що їх вкрали роми. З ними господар мав необачність розмовляти.Деталі цього злочину з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.Правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини бути спостережливими під час спілкування з особами сумнівної поведінки і повідомляти про них, телефонуючи за номером

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