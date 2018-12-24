Роми обікрали будинок 52-річного волинянина
Сьогодні, 10:40
У місті Берестечко Горохівського району роми викрали з хати 52-річного чоловіка три мобільні телефони.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
Щоправда, чоловік не може назвати марки мобільних телефонів, однак має підозру, що їх вкрали роми. З ними господар мав необачність розмовляти.
Деталі цього злочину з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини бути спостережливими під час спілкування з особами сумнівної поведінки і повідомляти про них, телефонуючи за номером 102.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
Щоправда, чоловік не може назвати марки мобільних телефонів, однак має підозру, що їх вкрали роми. З ними господар мав необачність розмовляти.
Деталі цього злочину з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини бути спостережливими під час спілкування з особами сумнівної поведінки і повідомляти про них, телефонуючи за номером 102.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині
Сьогодні, 11:20
Роми обікрали будинок 52-річного волинянина
Сьогодні, 10:40