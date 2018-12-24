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Роми обікрали будинок 52-річного волинянина

Роми обікрали будинок 52-річного волинянина
У місті Берестечко Горохівського району роми викрали з хати 52-річного чоловіка три мобільні телефони.

Про це повідомляє "Волинь Нова".

Щоправда, чоловік не може назвати марки мобільних телефонів, однак має підозру, що їх вкрали роми. З ними господар мав необачність розмовляти.

Деталі цього злочину з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини бути спостережливими під час спілкування з особами сумнівної поведінки і повідомляти про них, телефонуючи за номером 102.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: роми, Берестечко, грабіж
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