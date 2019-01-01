На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Поліція Тернопільщини затримала чотирьох осіб з Волині, підозрюваних у вчиненні серії крадіжок. Злодійський квартет взяли з купою речових доказів, адже зловмисники якраз поверталися з чергової вилазки.Про це повідомляє поліція Тернопільської області.Приватний будинок у селі Кам’янки, що на Підволочищині, став останнім об'єктом збагачення гастролерів. Серед білого дня, розбивши віконну шибу, зловмисники проникли до чужого помешкання і винесли звідти ювелірні прикраси та готівку на суму понад 120 тисяч гривень. Усі речові докази поліцейські вилучили."Ми володіли інформацією про діяльність злочинної групи і було проведено велику оперативну роботу, аби вийти на слід гастролерів, - розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області. – Маємо беззаперечні докази щодо вчинення зловмисниками ще п’яти крадіжок у Кременецькому, Бучацькому та Чортківському районах. Підозрюємо, що «наслідили» крадії й в інших областях, зокрема на Волині та Закарпатті. Наразі оперативні заходи ще тривають".Поліцейські встановили осіб зловмисників. Це 27-річний раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель селища Торчин, 25-річний уродженець Нововолинська, раніше судимий за наркозлочини 49-річний уродженець Луцька, та 28 річний волинянин, який був у групі за водія."Зловмисники, аби не привертати до себе зайвої уваги, пересувалися на різних автомобілях, - каже Степан Яцух.- На останню вилазку прибули на авто марки «Опель» білого кольору. Машину арештовано. Маємо відомості про використання групою ще щонайменше чотирьох транспортних засобів".Наразі трьох зі зловмисників, окрім того, хто виконував роль водія, затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу та обрання міри запобіжного заходу.