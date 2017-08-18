Чому бронхіт не потрібно лікувати антибіотиками





Бронхіт – це теж ГРВІ. Як звичайний нежить і як ларингіт. Просто в цьому випадку причинний фактор (наприклад, вірус) прикріпився і увійшов в слизову оболонку бронхів. Це називається тропність вірусу, розповіла інфекціоніст Мельник Маргарита, - пише



Так само помилково вважати, що бронхіт – ускладнення. Це не так. Тому залякування по типу "якщо не лікувати соплі, буде бронхіт" абсолютно не обґрунтовані.



Який антибіотик потрібен при бронхіті?



Найчастіше ніякий. У більшості випадків (до 90%) гострий бронхіт викликаний вірусами (респіраторно-синцитіальнихй вірус, метапневмовірус, бокавіруси і т.д.).



Антибактеріальну терапію слід розглядати в разі мікоплазмної інфекції, кашлюку. Це близько 10%.

Гострий первинний бактеріальний бронхіт у здорових дітей виникає рідко.



У групі ризику діти з муковісцидозом, імунодефіцитними захворюваннями. Колір мокротиння не дозволяє вірогідно визначити вірус, чи бактерія є причиною бронхіту.



Але, на жаль, якщо звернутися до наших реалій, більшість бронхітів лікується антибіотиками.



Як лікувати бронхіт?



Так само як і будь-яке інше ГРВІ. Потрібне створити комфортні умови для одужання (прохолодне і вологе повітря, рясне пиття).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бронхіт – це запальний процес в слизовій оболонці бронхів, який викликає набряк і надмірне утворення слизу.Бронхіт – це теж ГРВІ. Як звичайний нежить і як ларингіт. Просто в цьому випадку причинний фактор (наприклад, вірус) прикріпився і увійшов в слизову оболонку бронхів. Це називається тропність вірусу, розповіла інфекціоніст Мельник Маргарита, - пише Здоров'я 24 Так само помилково вважати, що бронхіт – ускладнення. Це не так. Тому залякування по типу "якщо не лікувати соплі, буде бронхіт" абсолютно не обґрунтовані.Найчастіше ніякий. У більшості випадків (до 90%) гострий бронхіт викликаний вірусами (респіраторно-синцитіальнихй вірус, метапневмовірус, бокавіруси і т.д.).Антибактеріальну терапію слід розглядати в разі мікоплазмної інфекції, кашлюку. Це близько 10%.Гострий первинний бактеріальний бронхіт у здорових дітей виникає рідко.У групі ризику діти з муковісцидозом, імунодефіцитними захворюваннями. Колір мокротиння не дозволяє вірогідно визначити вірус, чи бактерія є причиною бронхіту.Але, на жаль, якщо звернутися до наших реалій, більшість бронхітів лікується антибіотиками.Так само як і будь-яке інше ГРВІ. Потрібне створити комфортні умови для одужання (прохолодне і вологе повітря, рясне пиття).

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