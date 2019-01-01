Е-квиток у Луцьку: чому трапляються збої у мобільному додатку
Сьогодні, 14:42
У Луцькраді розповіли, чому у мобільному додатку “CityCard” інколи не співпадає схема та маршрут руху.
Наразі здійснюється тестування системи моніторингу, тому у мобільному додатку періодично та частково відображаються транспортні засоби у русі у вкладці “Карта”. Через це інколи не співпадає схема та маршрут руху, - повідомляє Луцькрада.
Зауважують, у зв’язку з розірванням договорів на перевезення пасажирів, що зумовлено відмовою перевізників від впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, проходить процес оголошення конкурсів на залучення перевізників до здійснення перевезень і залучення перевізників за тимчасовими договорами з формуванням нових схем та розкладів руху. Після затвердження паспортів маршрутів дані будуть внесені в автоматизовану систему обліку оплати проїзду з наступним відображенням в системі GPS-моніторингу.
Після внесення та оновлення даних щодо схем руху і розкладів руху - усі транспортні засоби можна буде переглянути за допомогою мобільного додатку “CityCard”. А потім через веб-доступ на сайті Луцької міської ради та на сайті оператора електронних систем.
Разом з тим, Оператором електронних систем (ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”) забезпечуватиметься експорт даних, які генеруються АСООП, в одному або кількох форматах відкритих даних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.
На цей час здійснюється інтеграція експорту даних з системи моніторингу відповідно до вимог та рекомендацій постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 для оприлюднення наборів відкритих даних органів місцевого самоврядування “Єдиного державного вебпорталу відкритих даних”.
Після завершення робіт з інтеграції та оприлюднення набору “Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу” і затвердження паспортів маршрутів існуючим та новим онлайн- сервісам буде доступна у “відкритому доступі” інформація щодо руху транспортних засобів в режимі реального часу.
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Наразі здійснюється тестування системи моніторингу, тому у мобільному додатку періодично та частково відображаються транспортні засоби у русі у вкладці “Карта”. Через це інколи не співпадає схема та маршрут руху, - повідомляє Луцькрада.
Зауважують, у зв’язку з розірванням договорів на перевезення пасажирів, що зумовлено відмовою перевізників від впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, проходить процес оголошення конкурсів на залучення перевізників до здійснення перевезень і залучення перевізників за тимчасовими договорами з формуванням нових схем та розкладів руху. Після затвердження паспортів маршрутів дані будуть внесені в автоматизовану систему обліку оплати проїзду з наступним відображенням в системі GPS-моніторингу.
Після внесення та оновлення даних щодо схем руху і розкладів руху - усі транспортні засоби можна буде переглянути за допомогою мобільного додатку “CityCard”. А потім через веб-доступ на сайті Луцької міської ради та на сайті оператора електронних систем.
Разом з тим, Оператором електронних систем (ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”) забезпечуватиметься експорт даних, які генеруються АСООП, в одному або кількох форматах відкритих даних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.
На цей час здійснюється інтеграція експорту даних з системи моніторингу відповідно до вимог та рекомендацій постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 для оприлюднення наборів відкритих даних органів місцевого самоврядування “Єдиного державного вебпорталу відкритих даних”.
Після завершення робіт з інтеграції та оприлюднення набору “Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу” і затвердження паспортів маршрутів існуючим та новим онлайн- сервісам буде доступна у “відкритому доступі” інформація щодо руху транспортних засобів в режимі реального часу.
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