У Луцьку на «зебрі» збили жінку

У Луцькуна вулиці Рівненській легковик Hyundai Santa Fe збив 67-річну жінку.Автопригода трапилась 14 січня по 22 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Попередньо поліцейські з’ясували, що перехожа перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.