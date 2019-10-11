Тиждень не курсуватиме поїзд «Ковель – Червоноград»
Сьогодні, 10:07
Поїзд сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме декілька днів у січні 2020 року.
Так, у зв’язку з ремонтними роботами ліній електропередач на перегонах Турійськ – Люблинець та Турійськ – Овадно зазнає тимчасових змін розклад руху приміського поїзда, що курсує сполученням Ковель – Червоноград - інформує пресслужба Львівської залізниці.
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 січня цього року не курсуватиме поїзд Ковель – Червоноград – Ковель.
"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху цього поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом", - йдеться у повідомлені.
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Так, у зв’язку з ремонтними роботами ліній електропередач на перегонах Турійськ – Люблинець та Турійськ – Овадно зазнає тимчасових змін розклад руху приміського поїзда, що курсує сполученням Ковель – Червоноград - інформує пресслужба Львівської залізниці.
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 січня цього року не курсуватиме поїзд Ковель – Червоноград – Ковель.
"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху цього поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом", - йдеться у повідомлені.
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