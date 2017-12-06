Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Сьогодні, 13:28
Президент футбольного клубу «Волинь» Віталій Кварцяний продовжує володіти значною часткою корпоративних прав на ТзОВ «Футбольний клуб «Волинь», не придбав у 2019 році нового житла чи автомобілів й заробив дещо більше, ніж у 2018 році.
Про це йдеться у оприлюдненій Кварцяним електронній декларації за 2019 рік.
Віталій Кварцяний, як і у попередні роки, задекларував земельну ділянку у Шацьку площею 800 м2. Зауважимо, що у його власності, згідно з декларацією, – ніякого нерухомого майна. Натомість дружина Віталія Кварцяного Тамара Кварцяна має у Шацьку три будинки площею 63,1 м2, 64,2 м2 та 63,7 м2.
Окрім того, у декларації Кварцяний вказав, що у власності його дружини – квартира у Луцьку на 70,5 м2 та будинок в селі Струмівка Луцького району площею 158,5 м2.
Згідно з декларацією, президент ФК «Волинь» продовжує їздити автомобілем Chevrolet Transcar 1998 року випуску.
Віталію Кварцяний, як і минулоріч, декларує 15,8 % корпоративних прав ТзОВ «Футбольний клуб «Волинь», що у грошовому еквіваленті – 11,8 мільйонів гривень.
Відповідно до електронної декларації, Кварцяний у 2019 році отримав 1 051 574 гривні заробітної плати та 82 649 гривень пенсії. У 2018 році було дещо менше – 1 046 049 гривень зарплати та 68 165 гривень пенсії.
На рахунках у «ПриватБанку» Віталій Кварцяний зберігає майже 12 тисяч доларів, понад 9 тисяч євро та понад 236 тисяч гривень. Дружина ж має на рахунках у цьому банку майже 10 тисяч доларів, 7 з половиною тисяч євро та понад 13 тисяч гривень.
Окрім того, Віталій Кварцяний вказав, що протягом 2019 року працював на посаді голови Асоціації футболу Волині, утім не отримував за це гроші.
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Про це йдеться у оприлюдненій Кварцяним електронній декларації за 2019 рік.
Віталій Кварцяний, як і у попередні роки, задекларував земельну ділянку у Шацьку площею 800 м2. Зауважимо, що у його власності, згідно з декларацією, – ніякого нерухомого майна. Натомість дружина Віталія Кварцяного Тамара Кварцяна має у Шацьку три будинки площею 63,1 м2, 64,2 м2 та 63,7 м2.
Окрім того, у декларації Кварцяний вказав, що у власності його дружини – квартира у Луцьку на 70,5 м2 та будинок в селі Струмівка Луцького району площею 158,5 м2.
Згідно з декларацією, президент ФК «Волинь» продовжує їздити автомобілем Chevrolet Transcar 1998 року випуску.
Віталію Кварцяний, як і минулоріч, декларує 15,8 % корпоративних прав ТзОВ «Футбольний клуб «Волинь», що у грошовому еквіваленті – 11,8 мільйонів гривень.
Відповідно до електронної декларації, Кварцяний у 2019 році отримав 1 051 574 гривні заробітної плати та 82 649 гривень пенсії. У 2018 році було дещо менше – 1 046 049 гривень зарплати та 68 165 гривень пенсії.
На рахунках у «ПриватБанку» Віталій Кварцяний зберігає майже 12 тисяч доларів, понад 9 тисяч євро та понад 236 тисяч гривень. Дружина ж має на рахунках у цьому банку майже 10 тисяч доларів, 7 з половиною тисяч євро та понад 13 тисяч гривень.
Окрім того, Віталій Кварцяний вказав, що протягом 2019 року працював на посаді голови Асоціації футболу Волині, утім не отримував за це гроші.
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Коментарі 1
Ми всі його любимо) свої гроші рахуйте
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