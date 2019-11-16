вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох автомобілів.

Про це Конкуренту повідомили очевидці.

Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 18 години на кільці поруч вулиць Шевченка та Набережної. Не розминулися автомобіль Kia та Volkswagen.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Набережна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанам безкоштовно перевірять якість газу: повідомили дату
Сьогодні, 21:18
У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 21:02
На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої
Сьогодні, 20:38
У лютому анонсували рекордне зниження ціни на газ
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії
16 листопад, 2019, 09:49
Один водій загинув, інший – травмований: поліція прокоментувала страшну ДТП на Набережній. ФОТО Один водій загинув, інший – травмований: поліція прокоментувала страшну ДТП на Набережній. ФОТО
15 листопад, 2019, 16:16
У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО
15 листопад, 2019, 15:02
У Луцьку бус зіткнувся з КамАЗом, постраждала сім’я з дитиною. ОНОВЛЕНО У Луцьку бус зіткнувся з КамАЗом, постраждала сім’я з дитиною. ОНОВЛЕНО
12 квітень, 2018, 17:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам безкоштовно перевірять якість газу: повідомили дату
Сьогодні, 21:18
 0
У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 21:02
 0
На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої
Сьогодні, 20:38
 0
У лютому анонсували рекордне зниження ціни на газ
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8