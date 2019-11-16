У Луцьку на Набережній не розминулися дві автівки. ФОТО





Про це



Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 18 години на кільці поруч вулиць Шевченка та Набережної. Не розминулися автомобіль Kia та Volkswagen.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна аварія за участі двох автомобілів.Про це Конкуренту повідомили очевидці.Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 18 години на кільці поруч вулиць Шевченка та Набережної. Не розминулися автомобіль Kia та Volkswagen.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

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