Назвали ім'я волинського поліцейського, якого затримали на хабарі у 3 тисячі доларів





З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що затриманий - начальник відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Клок.



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Крім цього, він нібито обіцяв не вилучати автомобіль.



Як з’ясувалось згодом, громадянин придбав цю автівку законно, однак, продавець магазину заявив, що він її викрав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали начальника відділу Головного управління Національної поліції в області , який одержав 3 000 доларів США неправомірної вигоди.З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що затриманий - начальник відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Клок.Як повідомлялося раніше, чоловік мав віддати 6 тисяч доларів США начальникові одного з відділів слідчого підрозділу за непритягнення до відповідальності та невилучення автомобіля.Крім цього, він нібито обіцяв не вилучати автомобіль.Як з’ясувалось згодом, громадянин придбав цю автівку законно, однак, продавець магазину заявив, що він її викрав.

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