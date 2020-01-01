Люди у залі вставали і плакали: «сонячні» діти з Волині перемогли на міжнародному фестивалі. ВІДЕО





Танцюристи повернулися до Луцька з перемогою і наразі продовжують вчити нові постановки, - пише



"Гарно виступили, познайомилися з багатьма відомими людьми. Люди, що в залі вставали, плакали, наші дівчата теж плакали, це були такі емоції що й досі залишилися", - мама вихованки ГО «Даун - синдром» Ірина Савкевич.



Колектив "Соняшник" був єдиним, який представив танцюристів з інклюзією, розповіла його учасниця Катерина Свіщева.



"Багато років наші діти танцюють, але тільки зараз ми змогли вийти на міжнародний рівень. Діти вже навчилися, здобули певний рівень, соціалізувалися і приймаємо участь в таких заходах на рівні з усіма здоровими людьми. Ми не очікували. Що нас настільки сприймуть, наш танець настільки оцінять. Головою журі була Ада Роговцева, вона весь номер проплакала", - каже заступниця голови правління ГО «Даун - синдром» Катерина Свіщева.



Участь у фестивалі ініціювала хореограф Олена Балабаш. Вона каже, що "Мамин вальс" увійшов у 28 кращих номерів серед майже трьох сотень.



"Ми два номери представляли, з номера на номер переодягатися, ніхто не зупиняє фонограми, оголосили, ніхто не буде зупиняти фонограми на такому конкурсі, адже 350 учасників. Треба, щоб у них відклалося в пам’яті дуже часто один той самий рух повторювати декілька разів. Я вболівала за ними в залі, вмикала музику і просто найгучніше аплодувала. Кожна ця дитина зі своїм характером, хтось любить повільний танець, хтось хоче дискотечний. Діти хочуть розвиватися, тому ми будемо ускладнювати хореографію, рухи", - продовжує розповідь Олена Балабаш.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасники танцювального колективу "Соняшник" громадської організації "Даун-синдром" здобули перше місце у змішаній номінації "Бальна хореографія" на ХІV Міжнародному фестивалі-конкурсі "Україна єднає світ" у Києві.Танцюристи повернулися до Луцька з перемогою і наразі продовжують вчити нові постановки, - пише Суспільне Волинь "Гарно виступили, познайомилися з багатьма відомими людьми. Люди, що в залі вставали, плакали, наші дівчата теж плакали, це були такі емоції що й досі залишилися", - мама вихованки ГО «Даун - синдром» Ірина Савкевич.Колектив "Соняшник" був єдиним, який представив танцюристів з інклюзією, розповіла його учасниця"Багато років наші діти танцюють, але тільки зараз ми змогли вийти на міжнародний рівень. Діти вже навчилися, здобули певний рівень, соціалізувалися і приймаємо участь в таких заходах на рівні з усіма здоровими людьми. Ми не очікували. Що нас настільки сприймуть, наш танець настільки оцінять. Головою журі була Ада Роговцева, вона весь номер проплакала", - каже заступниця голови правління ГО «Даун - синдром» Катерина Свіщева.Участь у фестивалі ініціювала хореограф. Вона каже, що "Мамин вальс" увійшов у 28 кращих номерів серед майже трьох сотень."Ми два номери представляли, з номера на номер переодягатися, ніхто не зупиняє фонограми, оголосили, ніхто не буде зупиняти фонограми на такому конкурсі, адже 350 учасників. Треба, щоб у них відклалося в пам’яті дуже часто один той самий рух повторювати декілька разів. Я вболівала за ними в залі, вмикала музику і просто найгучніше аплодувала. Кожна ця дитина зі своїм характером, хтось любить повільний танець, хтось хоче дискотечний. Діти хочуть розвиватися, тому ми будемо ускладнювати хореографію, рухи", - продовжує розповідь Олена Балабаш.

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