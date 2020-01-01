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Волинським будівельникам підвищать зарплату

Волинським будівельникам підвищать зарплату
Депутати Волинської обласної підтримали проєкт рішення щодо встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2020 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 12 березня, під час сесії.

Відповідно до прийнятого рішення, встановили кошторисну заробітну плату на 2020 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів, які споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення у розмірі 14 640 гривень.

За словами голови ОДА Юрія Погуляйка, у Львівський області ця сума становить 17 тисяч гривень, у Рівненській – 15 тисяч.

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Теги: підвищення зарплати, Волинь
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