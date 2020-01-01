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В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день

В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день
В Італії подружжя, яке прожило 60 років, померло від коронавірусу SARS-CoV-2 в один день.

Про це пише пише ТСН з посиланням на Daily Mail.

82-річна Півночі Белотті і її 86-річний чоловік Луїджі Каррара жили в місті Альбіно, що у північній провінції Бергамо. Тиждень поспіль вони мали високу температуру, але залишалися вдома. Пізніше їх відправили до лікарні, де згодом вони померли. Жінка померла на дві години раніше за свого чоловіка.

Син Лука не зміг побачити батьків через карантин. Йому не вдалося попрощатися зі своїми рідними. Наразі його теж помістили у карантин з дружиною і двома дітьми.

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Теги: Італія, коронавірус, смерть, подружжя
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