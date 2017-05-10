Волинян закликають дослідити свій родовід

У Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства закликають волинян дослідити історію свого роду.Про це йдеться на сторінці центру.№Пропонуємо вам згадати, а може, відкрити та дослідити сторінки власного родоводу ще й отримати за це подарунок. Прогляньте домашні архіви з фотографіями й документами, розпитайте рідних, або пориньте в світ інформаційних мереж. Та поділіться історією своєї родини з усіма", - йдеться у дописі.Відтак, кожен, хто виконає умови, обов'язково отримає подарунок від центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.Для отримання подарунку потрібно:- запостити короткий текст з фото про цікавий історичний момент зі свого родоводу;- позначити нашу сторінку через @Волинський центр національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства- обов'язково поставити хештеги #ЦНПВТК #мій_рід_моя_нація(щоб ми могли відстежити і зберегти ваш запис).Формат дослідження - довільний."А для учнівської молоді заодно пропонуємо взяти участь в обласній краєзнавчій акції з вивчення власного родоводу "Без сім'ї і свого роду – нема нації, народу", яка відбудеться восени", - йдеться у дописі.