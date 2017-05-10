Волинян закликають дослідити свій родовід
Сьогодні, 20:44
У Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства закликають волинян дослідити історію свого роду.
Про це йдеться на сторінці центру.
№Пропонуємо вам згадати, а може, відкрити та дослідити сторінки власного родоводу ще й отримати за це подарунок. Прогляньте домашні архіви з фотографіями й документами, розпитайте рідних, або пориньте в світ інформаційних мереж. Та поділіться історією своєї родини з усіма", - йдеться у дописі.
Відтак, кожен, хто виконає умови, обов'язково отримає подарунок від центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.
Для отримання подарунку потрібно:
- запостити короткий текст з фото про цікавий історичний момент зі свого родоводу;
- позначити нашу сторінку через @
Волинський центр національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства
- обов'язково поставити хештеги #ЦНПВТК #мій_рід_моя_нація
(щоб ми могли відстежити і зберегти ваш запис).
Формат дослідження - довільний.
"А для учнівської молоді заодно пропонуємо взяти участь в обласній краєзнавчій акції з вивчення власного родоводу "Без сім'ї і свого роду – нема нації, народу", яка відбудеться восени", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці центру.
№Пропонуємо вам згадати, а може, відкрити та дослідити сторінки власного родоводу ще й отримати за це подарунок. Прогляньте домашні архіви з фотографіями й документами, розпитайте рідних, або пориньте в світ інформаційних мереж. Та поділіться історією своєї родини з усіма", - йдеться у дописі.
Відтак, кожен, хто виконає умови, обов'язково отримає подарунок від центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.
Для отримання подарунку потрібно:
- запостити короткий текст з фото про цікавий історичний момент зі свого родоводу;
- позначити нашу сторінку через @
Волинський центр національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства
- обов'язково поставити хештеги #ЦНПВТК #мій_рід_моя_нація
(щоб ми могли відстежити і зберегти ваш запис).
Формат дослідження - довільний.
"А для учнівської молоді заодно пропонуємо взяти участь в обласній краєзнавчій акції з вивчення власного родоводу "Без сім'ї і свого роду – нема нації, народу", яка відбудеться восени", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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