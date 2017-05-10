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Волинян закликають дослідити свій родовід

Волинян закликають дослідити свій родовід
У Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства закликають волинян дослідити історію свого роду.

Про це йдеться на сторінці центру.

№Пропонуємо вам згадати, а може, відкрити та дослідити сторінки власного родоводу ще й отримати за це подарунок. Прогляньте домашні архіви з фотографіями й документами, розпитайте рідних, або пориньте в світ інформаційних мереж. Та поділіться історією своєї родини з усіма", - йдеться у дописі.

Відтак, кожен, хто виконає умови, обов'язково отримає подарунок від центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.

Для отримання подарунку потрібно:

- запостити короткий текст з фото про цікавий історичний момент зі свого родоводу;
- позначити нашу сторінку через @
Волинський центр національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства
- обов'язково поставити хештеги #ЦНПВТК #мій_рід_моя_нація
(щоб ми могли відстежити і зберегти ваш запис).

Формат дослідження - довільний.

"А для учнівської молоді заодно пропонуємо взяти участь в обласній краєзнавчій акції з вивчення власного родоводу "Без сім'ї і свого роду – нема нації, народу", яка відбудеться восени", - йдеться у дописі.

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Теги: родовід, Волинь
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