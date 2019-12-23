вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину

Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину
Неодноразово судимий волинянин знову попався на злочині.

Справу 10 квітня розглядав в режимі відеоконференції Нововолинський міський суд, - пише Конкурент.

Отож, обвинувачений 25 грудня 2019 року близько 10 ранку пішов до магазину “Єва”, що в Нововолинську. Тут він вкрав три косметичні засоби: крем для сухої шкіри тіла, а також два креми для корекції фігури та антицелюлітного масажу. Сума награбованого — трішки більше, аніж 200 гривень.

Однак чоловіка побачила продавець та побігла за ним на вулицю, спробувавши зупинити. Схопила його руками за рукав куртки і відірвала рукав. Втім, чоловік зміг утекти. Однак вже за деякий час він повернувся до магазину з награбованим і просив вибачення в адміністрації. Втім тут вже була поліція.

Зважаючи на те, що чоловік вже був неодноразово судимим, у тому числі за крадіжки та грабежі, суд вирішив призначити йому реальне покарання — позбавлення волі терміном на 4 роки.

Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з моменту його проголошення до Волинського апеляційного суду через Нововолинський міський суд Волинської області, а обвинуваченим, якому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою в той же строк, з часу вручення копії вироку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, волинянин, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
що ж і свинарчуків скоро посадять
Відповісти
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля багатоповерхівки жінка розвела багаття, яке «стріляло». ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину
Сьогодні, 20:43
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 20:21
Показали умови готелю на Волині, в який селитимуть людей на обсервацію. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
У Луцьку в інфекційній лікарні – 11 хворих на коронавірус
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку
17 березень, 18:05
Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки
19 лютий, 11:07
За крадіжку домашньої консервації волинянина засудили до 4 років тюрми За крадіжку домашньої консервації волинянина засудили до 4 років тюрми
22 січень, 14:16
На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста
23 грудень, 2019, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля багатоповерхівки жінка розвела багаття, яке «стріляло». ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
 0
Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину
Сьогодні, 20:43
 0
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 20:21
 0
Показали умови готелю на Волині, в який селитимуть людей на обсервацію. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
 0
У Луцьку в інфекційній лікарні – 11 хворих на коронавірус
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8