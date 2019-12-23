Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину
Сьогодні, 20:43
Неодноразово судимий волинянин знову попався на злочині.
Справу 10 квітня розглядав в режимі відеоконференції Нововолинський міський суд, - пише Конкурент.
Отож, обвинувачений 25 грудня 2019 року близько 10 ранку пішов до магазину “Єва”, що в Нововолинську. Тут він вкрав три косметичні засоби: крем для сухої шкіри тіла, а також два креми для корекції фігури та антицелюлітного масажу. Сума награбованого — трішки більше, аніж 200 гривень.
Однак чоловіка побачила продавець та побігла за ним на вулицю, спробувавши зупинити. Схопила його руками за рукав куртки і відірвала рукав. Втім, чоловік зміг утекти. Однак вже за деякий час він повернувся до магазину з награбованим і просив вибачення в адміністрації. Втім тут вже була поліція.
Зважаючи на те, що чоловік вже був неодноразово судимим, у тому числі за крадіжки та грабежі, суд вирішив призначити йому реальне покарання — позбавлення волі терміном на 4 роки.
Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з моменту його проголошення до Волинського апеляційного суду через Нововолинський міський суд Волинської області, а обвинуваченим, якому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою в той же строк, з часу вручення копії вироку.
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Справу 10 квітня розглядав в режимі відеоконференції Нововолинський міський суд, - пише Конкурент.
Отож, обвинувачений 25 грудня 2019 року близько 10 ранку пішов до магазину “Єва”, що в Нововолинську. Тут він вкрав три косметичні засоби: крем для сухої шкіри тіла, а також два креми для корекції фігури та антицелюлітного масажу. Сума награбованого — трішки більше, аніж 200 гривень.
Однак чоловіка побачила продавець та побігла за ним на вулицю, спробувавши зупинити. Схопила його руками за рукав куртки і відірвала рукав. Втім, чоловік зміг утекти. Однак вже за деякий час він повернувся до магазину з награбованим і просив вибачення в адміністрації. Втім тут вже була поліція.
Зважаючи на те, що чоловік вже був неодноразово судимим, у тому числі за крадіжки та грабежі, суд вирішив призначити йому реальне покарання — позбавлення волі терміном на 4 роки.
Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з моменту його проголошення до Волинського апеляційного суду через Нововолинський міський суд Волинської області, а обвинуваченим, якому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою в той же строк, з часу вручення копії вироку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
що ж і свинарчуків скоро посадять
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