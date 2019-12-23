Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину





Справу 10 квітня розглядав в режимі відеоконференції Нововолинський міський суд, - пише



Отож, обвинувачений 25 грудня 2019 року близько 10 ранку пішов до магазину “Єва”, що в Нововолинську. Тут він вкрав три косметичні засоби: крем для сухої шкіри тіла, а також два креми для корекції фігури та антицелюлітного масажу. Сума награбованого — трішки більше, аніж 200 гривень.



Однак чоловіка побачила продавець та побігла за ним на вулицю, спробувавши зупинити. Схопила його руками за рукав куртки і відірвала рукав. Втім, чоловік зміг утекти. Однак вже за деякий час він повернувся до магазину з награбованим і просив вибачення в адміністрації. Втім тут вже була поліція.



Зважаючи на те, що чоловік вже був неодноразово судимим, у тому числі за крадіжки та грабежі, суд вирішив призначити йому реальне покарання — позбавлення волі терміном на 4 роки.



Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з моменту його проголошення до Волинського апеляційного суду через Нововолинський міський суд Волинської області, а обвинуваченим, якому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою в той же строк, з часу вручення копії вироку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неодноразово судимий волинянин знову попався на злочині.Справу 10 квітня розглядав в режимі відеоконференції Нововолинський міський суд, - пише Конкурент Отож, обвинувачений 25 грудня 2019 року близько 10 ранку пішов до магазину “Єва”, що в Нововолинську. Тут він вкрав три косметичні засоби: крем для сухої шкіри тіла, а також два креми для корекції фігури та антицелюлітного масажу. Сума награбованого — трішки більше, аніж 200 гривень.Однак чоловіка побачила продавець та побігла за ним на вулицю, спробувавши зупинити. Схопила його руками за рукав куртки і відірвала рукав. Втім, чоловік зміг утекти. Однак вже за деякий час він повернувся до магазину з награбованим і просив вибачення в адміністрації. Втім тут вже була поліція.Зважаючи на те, що чоловік вже був неодноразово судимим, у тому числі за крадіжки та грабежі, суд вирішив призначити йому реальне покарання — позбавлення волі терміном на 4 роки.Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з моменту його проголошення до Волинського апеляційного суду через Нововолинський міський суд Волинської області, а обвинуваченим, якому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою в той же строк, з часу вручення копії вироку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію