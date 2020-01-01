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На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч

На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч
На продаж через аукціон виставили артезіанську свердловину у Володимирі-Волинському.

Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Цінові пропозиції приймають до 6 травня. Відбудеться аукціон 7 травня, - передає Волинь online.

Початкова ціна продажу лоту становить 52,656 тисячі гривень, мінімальний крок підвищення ціни – 1 %.

«Артсвердловина. Глибина 80 метрів. Початок буріння 1959. Свердловина закріплена обсадними азбестоцементними трубами діаметром 273 мм від 0 до 40 метрів»,- йдеться в описі лоту.

Об’єкт розташований у Володимирі-Волинському на вулиці Драгоманова, 38.

На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч

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Теги: сверрдловина, вода, продаж
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