У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО





Про це інформує пресслужба



Вчора, 10 травня, вдень працівники однієї з приватних служб охорони, повідомили, що у продуктовому магазині на вулиці Федорова, 33-річний чоловік викрав дві пляшки слабоалкогольних напоїв, при цьому перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, одну з яких випив прямо в магазині не заплативши за неї.





В той же день, близько 16-ї години, патрульні поліцейські отримують виклик про крадіжку на проспекті Відродження. Тут працівники охорони супермаркету помітили, як 20-річний хлопець намагався викрасти з магазину два шоколадні батончики.





Сьогодні, 11 травня, близько 12-ї години, на проспекті Президента Грушевського, адміністратор супермаркету повідомив, що двоє неповнолітніх хлопців здійснили крадіжку сосисок. Патрульні поліцейські прибувши на місце події, встановили, що 17-річний та 18-річний юнаки, уже неодноразово вчиняли аналогічні діяння.





На тій же вулиці, близько 16-ї години, заступник керівника магазину, повідомляє, що невідома особа чоловічої статі, розбиває пляшку алкогольного напою, а іншу намагається викрасти з магазину. Прибувши на місце події, інспектори виявили 53-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння.





Охоронці правопорядку зафіксували дані факти належним чином.



Всі матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні спільно з громадянами виявили осіб, ймовірно, причетних до дрібних крадіжок.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області Вчора, 10 травня, вдень працівники однієї з приватних служб охорони, повідомили, що у продуктовому магазині на вулиці Федорова, 33-річний чоловік викрав дві пляшки слабоалкогольних напоїв, при цьому перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, одну з яких випив прямо в магазині не заплативши за неї.В той же день, близько 16-ї години, патрульні поліцейські отримують виклик про крадіжку на проспекті Відродження. Тут працівники охорони супермаркету помітили, як 20-річний хлопець намагався викрасти з магазину два шоколадні батончики.Сьогодні, 11 травня, близько 12-ї години, на проспекті Президента Грушевського, адміністратор супермаркету повідомив, що двоє неповнолітніх хлопців здійснили крадіжку сосисок. Патрульні поліцейські прибувши на місце події, встановили, що 17-річний та 18-річний юнаки, уже неодноразово вчиняли аналогічні діяння.На тій же вулиці, близько 16-ї години, заступник керівника магазину, повідомляє, що невідома особа чоловічої статі, розбиває пляшку алкогольного напою, а іншу намагається викрасти з магазину. Прибувши на місце події, інспектори виявили 53-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння.Охоронці правопорядку зафіксували дані факти належним чином.Всі матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію