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У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО

У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО
Волинські патрульні спільно з громадянами виявили осіб, ймовірно, причетних до дрібних крадіжок.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Вчора, 10 травня, вдень працівники однієї з приватних служб охорони, повідомили, що у продуктовому магазині на вулиці Федорова, 33-річний чоловік викрав дві пляшки слабоалкогольних напоїв, при цьому перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, одну з яких випив прямо в магазині не заплативши за неї.

У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО

В той же день, близько 16-ї години, патрульні поліцейські отримують виклик про крадіжку на проспекті Відродження. Тут працівники охорони супермаркету помітили, як 20-річний хлопець намагався викрасти з магазину два шоколадні батончики.

У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО

Сьогодні, 11 травня, близько 12-ї години, на проспекті Президента Грушевського, адміністратор супермаркету повідомив, що двоє неповнолітніх хлопців здійснили крадіжку сосисок. Патрульні поліцейські прибувши на місце події, встановили, що 17-річний та 18-річний юнаки, уже неодноразово вчиняли аналогічні діяння.

У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО

На тій же вулиці, близько 16-ї години, заступник керівника магазину, повідомляє, що невідома особа чоловічої статі, розбиває пляшку алкогольного напою, а іншу намагається викрасти з магазину. Прибувши на місце події, інспектори виявили 53-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння.

У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО

Охоронці правопорядку зафіксували дані факти належним чином.

Всі матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення.

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Теги: магазин, крадіжка, поліція, супермаркет
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