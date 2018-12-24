Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП
Сьогодні, 10:20
Мацюк Андрій Юрійович 1996 року народження потребує негайної допомоги після жахливої ДТП, що трапилася у Луцьку більше тижня тому.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні хлопця.
Нагадаємо, що у неділю, 17 травня, на вулиці Рівненській сталася аварія за участю легковика і мотоцикла. Водій автомобіля Volkswagen перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, в результаті зіткнувся з керманичем двоколісного, який в той час їхав головною дорогою.
Двадцятичотирирічний Андрій Мацюк наразі перебуває у важкому стані і бореться за своє життя, щодня на лікування йдуть величезні кошти, тож рідні просять небайдужих допомогти юнаку вижити.
Номер карти брата Андрія – Мацюха Михайла: 4149499111574792
Зв’язатися з тіткою Андрія – Людмилою можна за номером: 050 209 65 90.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні хлопця.
Нагадаємо, що у неділю, 17 травня, на вулиці Рівненській сталася аварія за участю легковика і мотоцикла. Водій автомобіля Volkswagen перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, в результаті зіткнувся з керманичем двоколісного, який в той час їхав головною дорогою.
Двадцятичотирирічний Андрій Мацюк наразі перебуває у важкому стані і бореться за своє життя, щодня на лікування йдуть величезні кошти, тож рідні просять небайдужих допомогти юнаку вижити.
Номер карти брата Андрія – Мацюха Михайла: 4149499111574792
Зв’язатися з тіткою Андрія – Людмилою можна за номером: 050 209 65 90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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