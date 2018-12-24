Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП

Мацюк Андрій Юрійович 1996 року народження потребує негайної допомоги після жахливої ДТП, що трапилася у Луцьку більше тижня тому.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні хлопця.



Нагадаємо, що у неділю, 17 травня,



Двадцятичотирирічний Андрій Мацюк наразі перебуває у важкому стані і бореться за своє життя, щодня на лікування йдуть величезні кошти, тож рідні просять небайдужих допомогти юнаку вижити.



Номер карти брата Андрія – Мацюха Михайла: 4149499111574792

Зв’язатися з тіткою Андрія – Людмилою можна за номером: 050 209 65 90.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1996 року народження потребує негайної допомоги після жахливої ДТП, що трапилася у Луцьку більше тижня тому.Про цеповідомили рідні хлопця.Нагадаємо, що у неділю, 17 травня, на вулиці Рівненській сталася аварія за участю легковика і мотоцикла . Водій автомобіля Volkswagen перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, в результаті зіткнувся з керманичем двоколісного, який в той час їхав головною дорогою.Двадцятичотирирічний Андрій Мацюк наразі перебуває у важкому стані і бореться за своє життя, щодня на лікування йдуть величезні кошти, тож рідні просять небайдужих допомогти юнаку вижити.

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