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Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП

Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП
Мацюк Андрій Юрійович 1996 року народження потребує негайної допомоги після жахливої ДТП, що трапилася у Луцьку більше тижня тому.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні хлопця.

Нагадаємо, що у неділю, 17 травня, на вулиці Рівненській сталася аварія за участю легковика і мотоцикла. Водій автомобіля Volkswagen перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, в результаті зіткнувся з керманичем двоколісного, який в той час їхав головною дорогою.

Двадцятичотирирічний Андрій Мацюк наразі перебуває у важкому стані і бореться за своє життя, щодня на лікування йдуть величезні кошти, тож рідні просять небайдужих допомогти юнаку вижити.

Номер карти брата Андрія – Мацюха Михайла: 4149499111574792
Зв’язатися з тіткою Андрія – Людмилою можна за номером: 050 209 65 90.

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія, Рівненська, допомога
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