У Ковелі відмінили святкування Дня міста
Сьогодні, 02:14
У Ковелі відмінили всі святкові заходи з нагоди Дня міста.
На сайті Ковельської міської ради йдеться, що на черговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про відміну святкових заходів з нагоди Дня міста у 2020 році.
Кошти, які на це були передбачені у місцевій програмі розвитку культури та мистецтва на 2019-2021 роки — 300 тисяч гривень, перенаправили на фінансування допомоги суб’єктам мікропідприємництва.
Відповідні зміни теж були проголосовані на засіданні. Йдеться про компенсацію місцевим підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку втрат, які вони понесли по сплаті єдиного податку за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину. Затверджено також Порядок надання цих коштів.
Інформація про те, як підприємці зможуть їх отримати з'явиться найближчим часом.
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На сайті Ковельської міської ради йдеться, що на черговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про відміну святкових заходів з нагоди Дня міста у 2020 році.
Кошти, які на це були передбачені у місцевій програмі розвитку культури та мистецтва на 2019-2021 роки — 300 тисяч гривень, перенаправили на фінансування допомоги суб’єктам мікропідприємництва.
Відповідні зміни теж були проголосовані на засіданні. Йдеться про компенсацію місцевим підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку втрат, які вони понесли по сплаті єдиного податку за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину. Затверджено також Порядок надання цих коштів.
Інформація про те, як підприємці зможуть їх отримати з'явиться найближчим часом.
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