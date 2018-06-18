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Повінь розмила дороги на Буковині та затопила село на Івано-Франківщині. ФОТО

Повінь розмила дороги на Буковині та затопила село на Івано-Франківщині. ФОТО
В Україну прийшла велика вода – затоплені села на Івано-Франківщині, а в Чернівецькій області зруйновані дороги.

Рятувальники допомагають подолати наслідки негоди, повідомляють Факти.

Водночас рятувальники поереджають про погіршення погодніх умов в ніч на 15 червня.

Розмило дорогу на Буковині

Підняття рівня води в річці Черемош пошкодило дороги біля сіл Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.

Поліція закликала громадян бути обачними та зважати на погоду, не підходити близько до водойм, ліній електропередач і дерев.


Велика вода в Івано-Франківській області

Внаслідок дощів піднявся рівень води в місцевих потічках, що призвело до підтоплення дворогосподарств, житлових будівель та сільськогосподарських угідь.

Місцеві мешканці показали, як виглядають підтоплені будинки у селі Новошин Долинського району.

Повінь розмила дороги на Буковині та затопила село на Івано-Франківщині. ФОТО

Попередження про грозу

Вночі 15 червня очікуються грози.

Під час гроз місцями значні короткочасні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. В окремих пунктах град. (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: повінь, вода, дощ, гроза, шквал, Буковина, негода
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