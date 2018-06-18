Повінь розмила дороги на Буковині та затопила село на Івано-Франківщині. ФОТО
Сьогодні, 02:30
В Україну прийшла велика вода – затоплені села на Івано-Франківщині, а в Чернівецькій області зруйновані дороги.
Рятувальники допомагають подолати наслідки негоди, повідомляють Факти.
Водночас рятувальники поереджають про погіршення погодніх умов в ніч на 15 червня.
Розмило дорогу на Буковині
Підняття рівня води в річці Черемош пошкодило дороги біля сіл Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.
Поліція закликала громадян бути обачними та зважати на погоду, не підходити близько до водойм, ліній електропередач і дерев.
Велика вода в Івано-Франківській області
Внаслідок дощів піднявся рівень води в місцевих потічках, що призвело до підтоплення дворогосподарств, житлових будівель та сільськогосподарських угідь.
Місцеві мешканці показали, як виглядають підтоплені будинки у селі Новошин Долинського району.
Попередження про грозу
Вночі 15 червня очікуються грози.
Під час гроз місцями значні короткочасні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. В окремих пунктах град. (І рівень небезпечності, жовтий).
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Рятувальники допомагають подолати наслідки негоди, повідомляють Факти.
Водночас рятувальники поереджають про погіршення погодніх умов в ніч на 15 червня.
Розмило дорогу на Буковині
Підняття рівня води в річці Черемош пошкодило дороги біля сіл Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.
Поліція закликала громадян бути обачними та зважати на погоду, не підходити близько до водойм, ліній електропередач і дерев.
Велика вода в Івано-Франківській області
Внаслідок дощів піднявся рівень води в місцевих потічках, що призвело до підтоплення дворогосподарств, житлових будівель та сільськогосподарських угідь.
Місцеві мешканці показали, як виглядають підтоплені будинки у селі Новошин Долинського району.
Попередження про грозу
Вночі 15 червня очікуються грози.
Під час гроз місцями значні короткочасні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. В окремих пунктах град. (І рівень небезпечності, жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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