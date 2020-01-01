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Спека і дощі з градом: синоптик дала прогноз погоди у найближчі дні

Спека і дощі з градом: синоптик дала прогноз погоди у найближчі дні
В Україні у вівторок, 16 червня, очікують дощову погоду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, періодичні грози цього дня гримітимуть майже повсюди, окрім Сумщини, Харківщини та Луганщини. Вітер буде зі сходу, помірний, але з поривами.

"Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду", – попередила синоптик.

16 червня вдень в Україні очікують +25+30 градусів, у східних областях +28+33 градуси.

Вона зауважила, що у другій половині цього тижня температура повітря в Україні спробує знову повернути сильнішу спеку, підвищиться на 2-4 градуси.

"Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжішим. Тому заздалегідь укладайте справи робочі й ледачі згідно погоди та прогнозу погоди", – йдеться у повідомлені.


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Теги: синоптик, погода, Наталка Діденко
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