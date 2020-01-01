Спека і дощі з градом: синоптик дала прогноз погоди у найближчі дні
Сьогодні, 11:22
В Україні у вівторок, 16 червня, очікують дощову погоду.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, періодичні грози цього дня гримітимуть майже повсюди, окрім Сумщини, Харківщини та Луганщини. Вітер буде зі сходу, помірний, але з поривами.
"Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду", – попередила синоптик.
16 червня вдень в Україні очікують +25+30 градусів, у східних областях +28+33 градуси.
Вона зауважила, що у другій половині цього тижня температура повітря в Україні спробує знову повернути сильнішу спеку, підвищиться на 2-4 градуси.
"Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжішим. Тому заздалегідь укладайте справи робочі й ледачі згідно погоди та прогнозу погоди", – йдеться у повідомлені.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, періодичні грози цього дня гримітимуть майже повсюди, окрім Сумщини, Харківщини та Луганщини. Вітер буде зі сходу, помірний, але з поривами.
"Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду", – попередила синоптик.
16 червня вдень в Україні очікують +25+30 градусів, у східних областях +28+33 градуси.
Вона зауважила, що у другій половині цього тижня температура повітря в Україні спробує знову повернути сильнішу спеку, підвищиться на 2-4 градуси.
"Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжішим. Тому заздалегідь укладайте справи робочі й ледачі згідно погоди та прогнозу погоди", – йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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