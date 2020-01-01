Спека і дощі з градом: синоптик дала прогноз погоди у найближчі дні

В Україні у вівторок, 16 червня, очікують дощову погоду.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, періодичні грози цього дня гримітимуть майже повсюди, окрім Сумщини, Харківщини та Луганщини. Вітер буде зі сходу, помірний, але з поривами."Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду", – попередила синоптик.16 червня вдень в Україні очікують +25+30 градусів, у східних областях +28+33 градуси.Вона зауважила, що у другій половині цього тижня температура повітря в Україні спробує знову повернути сильнішу спеку, підвищиться на 2-4 градуси."Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжішим. Тому заздалегідь укладайте справи робочі й ледачі згідно погоди та прогнозу погоди", – йдеться у повідомлені.