У Ківерцях небайдужі жителі навели лад на березі озера. ФОТО
Сьогодні, 15:44
У Ківерцях небайдужі мешканці знову зібралися, аби навести лад навколо озера Молодіжне.
Про це на своїй сторінці написав один із учасників акції Юрій Тананайський, пише "Район.Ківерці".
«Маленькими та впевненими кроками 20 червня 7:00 ранку на озері Молодіжне ( м.Ківерці) активні мешканці громади продовжили роботи по благоустрою території навколо водойми.
Спільними зусиллями та відносно невеликими коштами можна зробити багато. Під час роботи виникла ідея поставити металеві контейнери для збору пластикових пляшок. Вода об'єднує.
Долучайтесь. Літо у розпалі, дні довгі, роботи вистачить, озеро загального користування громади», – ідеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
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Про це на своїй сторінці написав один із учасників акції Юрій Тананайський, пише "Район.Ківерці".
«Маленькими та впевненими кроками 20 червня 7:00 ранку на озері Молодіжне ( м.Ківерці) активні мешканці громади продовжили роботи по благоустрою території навколо водойми.
Спільними зусиллями та відносно невеликими коштами можна зробити багато. Під час роботи виникла ідея поставити металеві контейнери для збору пластикових пляшок. Вода об'єднує.
Долучайтесь. Літо у розпалі, дні довгі, роботи вистачить, озеро загального користування громади», – ідеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Купи сміття та обміління: показали, який вигляд має озеро у Ківерцях. ФОТО
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