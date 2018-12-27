За кілометр від села: на Волині громада проти будівництва сміттєвого полігону. ВІДЕО

Світлана Ковальчук.



Півтора роки тому на території колишньої Цегівської сільської ради розпочалося будівництво сміттєвого полігону. Будівельники поклали щебеневу дорогу, далі працювати місцеві жителі не дозволили, розповіла жителька села Мар’янівка Ольга Васюренко.



"Це є воля жителів нашого села. Люди повинні сказати своє слово і вони кажуть — ні", - каже жінка.



Місцеві жителі кажуть, що до найближчого населеного пункту кілометр.



"Якщо буде південний вітер, а вони зазвичай влітку теплі, то весь сморід, який там буде, то буде увесь тут в селі", - розповів житель села Василь Могилецький.



Проект нового полігону виготовили 1995-го року. Згодом, за словами Горохівського міського голови Віктора Годика, його скоригували, бо виникла необхідність вивезення сміття на полігон із міста. Щороку, каже міський голова, з Горохова вивозять до півтори тисячі тонн побутового сміття.



Мар’янівський селищний голова Олег Басалик каже, що громада підтримує будівництво спільного полігону для трьох ОТГ — Мар’янівської, Горохівської і Берестечківської. Спірним залишається визначення місця його розташування.



У державній екологічній службі області Суспільному ситуацію прокоментували так:



"Місцева влада Мар’янівська нічого не зробила за ці п’ять років щодо ситуації на сміттєзвалищі, щоб запропонувати свій варіант. Єдиний варіант, який ми бачили, це варіант Горохова, це найбільша громада, яка експлуатує цей полігон, - розповів начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Кралюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мар’янівькій ОТГ будують сміттєвий полігон. Місцеві жителі проти будівництва, розповіла Суспільному жителька селища Мар’янівкаПівтора роки тому на території колишньої Цегівської сільської ради розпочалося будівництво сміттєвого полігону. Будівельники поклали щебеневу дорогу, далі працювати місцеві жителі не дозволили, розповіла жителька села Мар’янівка"Це є воля жителів нашого села. Люди повинні сказати своє слово і вони кажуть — ні", - каже жінка.Місцеві жителі кажуть, що до найближчого населеного пункту кілометр."Якщо буде південний вітер, а вони зазвичай влітку теплі, то весь сморід, який там буде, то буде увесь тут в селі", - розповів житель селаПроект нового полігону виготовили 1995-го року. Згодом, за словами Горохівського міського голови, його скоригували, бо виникла необхідність вивезення сміття на полігон із міста. Щороку, каже міський голова, з Горохова вивозять до півтори тисячі тонн побутового сміття.Мар’янівський селищний головакаже, що громада підтримує будівництво спільного полігону для трьох ОТГ — Мар’янівської, Горохівської і Берестечківської. Спірним залишається визначення місця його розташування.У державній екологічній службі області Суспільному ситуацію прокоментували так:"Місцева влада Мар’янівська нічого не зробила за ці п’ять років щодо ситуації на сміттєзвалищі, щоб запропонувати свій варіант. Єдиний варіант, який ми бачили, це варіант Горохова, це найбільша громада, яка експлуатує цей полігон, - розповів начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області

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