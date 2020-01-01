Дитячі табори в Україні не відкриють до 31 липня – МОЗ





Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає



“Ви можете просто знати, що таке дитячий оздоровчий табір, це велика кількість наших дітей, які їдуть відпочивати, які приїжджають з різних регіонів, які потім знаходяться всі разом певний період часу. Друге – під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19. І саме тому з таких причин, тому що це масова кількість дітей, які знаходяться разом, було прийнято рішення щодо заборони відкриття таборів відпочинку дитячих до 31 липня 2020 року”, - сказав Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячі оздоровчі табори в Україні заборонено відкривати до 31 липня, адже через велике скупчення дітей може виникнути спалах COVID-19.Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я, передає УНН “Ви можете просто знати, що таке дитячий оздоровчий табір, це велика кількість наших дітей, які їдуть відпочивати, які приїжджають з різних регіонів, які потім знаходяться всі разом певний період часу. Друге – під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19. І саме тому з таких причин, тому що це масова кількість дітей, які знаходяться разом, було прийнято рішення щодо заборони відкриття таборів відпочинку дитячих до 31 липня 2020 року”, - сказав Степанов.

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