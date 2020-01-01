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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Працівники сільради, школи, газовики: хто в Ратнівському районі хворіє на коронавірус

Працівники сільради, школи, газовики: хто в Ратнівському районі хворіє на коронавірус
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ратнівському районі Волині.

Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Ратнівському районі спостерігають збільшення кількості хворих на коронавірус, зокрема, у Забродівській ОТГ (29 випадків).

Серед хворих на коронавірус у селі Велимче Ратнівського району – один працівник сільради, два працівники школи, двох дітей до 17 років.

«Проте основна кількість хворих – особи віком старше 50 років. Вони непрацюючі», - додала Щербак.

За словами посадовиці, погіршилася ситуація у Ратному, де підтвердили 38 випадків. Зокрема, у Ратнівській ЦРЛ – 7, «Волиньгазі» - 5, Держгеокадастрі – 1, «Спільному лісі» - 3.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ратнівський район, коронавірус, ситуація
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