Працівники сільради, школи, газовики: хто в Ратнівському районі хворіє на коронавірус
Сьогодні, 18:32
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ратнівському районі Волині.
Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Ратнівському районі спостерігають збільшення кількості хворих на коронавірус, зокрема, у Забродівській ОТГ (29 випадків).
Серед хворих на коронавірус у селі Велимче Ратнівського району – один працівник сільради, два працівники школи, двох дітей до 17 років.
«Проте основна кількість хворих – особи віком старше 50 років. Вони непрацюючі», - додала Щербак.
За словами посадовиці, погіршилася ситуація у Ратному, де підтвердили 38 випадків. Зокрема, у Ратнівській ЦРЛ – 7, «Волиньгазі» - 5, Держгеокадастрі – 1, «Спільному лісі» - 3.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Ратнівському районі спостерігають збільшення кількості хворих на коронавірус, зокрема, у Забродівській ОТГ (29 випадків).
Серед хворих на коронавірус у селі Велимче Ратнівського району – один працівник сільради, два працівники школи, двох дітей до 17 років.
«Проте основна кількість хворих – особи віком старше 50 років. Вони непрацюючі», - додала Щербак.
За словами посадовиці, погіршилася ситуація у Ратному, де підтвердили 38 випадків. Зокрема, у Ратнівській ЦРЛ – 7, «Волиньгазі» - 5, Держгеокадастрі – 1, «Спільному лісі» - 3.
Головне фото - ілюстративне.
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