У волинському виші побільшало професорів та доцентів. ФОТО

Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось вручив викладачам вишу атестати доцентів та професорів.Таке рішення ухвалили під час засідання вченої ради вишу.Атестат професора кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій отримала Галина Мирончук. Оксані Каліщук Анатолій Васильович вручив атестат професора кафедри археології, давньої та середньовічної історії України.Окрім цього, ще троє викладачів вишу отримали атестати доцентів: Анатолій Гетьманчук – атестат про присвоєння звання доцента кафедри лісового та садово-паркового господарства, Ірина Поручинська й Алла Потапова – атестати доцентів кафедри економічної та соціальної географії.Також на засіданні члени вченої ради схвалили присвоєння вчених звань:- професора по кафедрі іноземних мов гуманітарних спеціальностей – докторові педагогічних наук Людмилі Гусак;- професора по кафедрі історії та культури української мови – кандидатові філологічних наук Юрієві Громику;- доцента по кафедрі міжнародних економічних відносин та управління проєктами – кандидатові економічних наук Ользі Корнелюк;- доцента по кафедрі педагогічної та вікової психології – кандидатові психологічних наук Ігореві Мудраку;- доцента по кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук – кандидатові біологічних наук Оксані Фіщук;- доцента по кафедрі алгебри і математичного аналізу – кандидатові фізико-математичних наук Оксані Федуник-Яремчук;- доцента по кафедрі кримінального права і процесу – кандидатові юридичних наук Наталії Карпінській;- доцента по кафедрі прикладної лінгвістики – кандидатові філологічних наук Діані Каліщук.Ректор Анатолій Цьось, вручаючи атестати, зазначив, що це великий плюс для Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, адже успіх закладу вищої освіти напряму залежить від успіху кожного працівника.