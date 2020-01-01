«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії

Завідувач пульмонологічного й інфекційного №2 відділень Волинської обласної клінічної лікарнівчергове написав інформативний допис про коронавірус – про перебіг хвороби у різних пацієнтів, супутні хвороби, методи лікування тощо.Свій допис лікар, як він сам зауважує, написав «колегам в поміч, невіруючим для переконання».У тексті Олег Яковенко наголосив, що хворіють усі, незалежно від соціального статусі, проте найбільше йому шкода свідомих людей, які захворіли або померли внаслідок COVID-19 завдяки «безпечним маловірам в шорах».Для того, аби поділитися з колегами-лікарями досвідом та довести тим, хто не вірить у загрозу коронавірусу, Олег Яковенко, який нині очолює інфекційне відділення у епіцентрі боротьби з коронавірусом в області, написав власні висновки та спостереження.Текст подаємо без змін задля збереження його цілісності та повноти.