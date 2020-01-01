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На Донбасі загинули двоє українських військових

На Донбасі загинули двоє українських військових
Сьогодні, 13 липня, внаслідок обстрілу російських найманців на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляють у штабі ООС.

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Вони відкрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.


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Теги: Схід, смерть, українські військові
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