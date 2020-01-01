Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Сьогодні, 11:45
У жовтні 2019 року 54-річному Гловацькому Андрію Анатолійовичу діагностували гліобластому лівої скронево-тім’яно-підкоркової частки головного мозку у Волинській обласній клінічній лікарні.
Тоді провели термінову операцію по видаленню об'ємного утворення, далі була променева терапія і реабілітація, – повідомляють родичі.
Планове МРТ 3 червня 2020 року підтвердило рецидив хвороби.
Чоловікові призначили хіміотерапію. Один курс коштує 20 тисяч гривень, всього їх потрібно три. Два з них Андрій Гловацький уже пройшов, попереду лишився ще один, а також повторне обстеження МРТ, аналізи і реабілітація.
Рідні благають про допомогу всіх небайдужих людей, адже кошти на лікування потрібні чималі.
Реквізити для допомоги: Укрсиббанк 5169307510081735 Гловацький Максим Андрійович (син). Тел.: 0993253779 Тетяна (дружина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тоді провели термінову операцію по видаленню об'ємного утворення, далі була променева терапія і реабілітація, – повідомляють родичі.
Планове МРТ 3 червня 2020 року підтвердило рецидив хвороби.
Чоловікові призначили хіміотерапію. Один курс коштує 20 тисяч гривень, всього їх потрібно три. Два з них Андрій Гловацький уже пройшов, попереду лишився ще один, а також повторне обстеження МРТ, аналізи і реабілітація.
Рідні благають про допомогу всіх небайдужих людей, адже кошти на лікування потрібні чималі.
Реквізити для допомоги: Укрсиббанк 5169307510081735 Гловацький Максим Андрійович (син). Тел.: 0993253779 Тетяна (дружина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Сьогодні, 11:45
Хто відзначає іменини 16 серпня: традиції і прикмети у цей день
Сьогодні, 10:40