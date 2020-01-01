Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога

У жовтні 2019 року 54-річномудіагностували гліобластому лівої скронево-тім’яно-підкоркової частки головного мозку у Волинській обласній клінічній лікарні.Тоді провели термінову операцію по видаленню об'ємного утворення, далі була променева терапія і реабілітація, – повідомляють родичі.Планове МРТ 3 червня 2020 року підтвердило рецидив хвороби.Чоловікові призначили хіміотерапію. Один курс коштує 20 тисяч гривень, всього їх потрібно три. Два з них Андрій Гловацький уже пройшов, попереду лишився ще один, а також повторне обстеження МРТ, аналізи і реабілітація.Рідні благають про допомогу всіх небайдужих людей, адже кошти на лікування потрібні чималі.