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Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога

Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
У жовтні 2019 року 54-річному Гловацькому Андрію Анатолійовичу діагностували гліобластому лівої скронево-тім’яно-підкоркової частки головного мозку у Волинській обласній клінічній лікарні.

Тоді провели термінову операцію по видаленню об'ємного утворення, далі була променева терапія і реабілітація, – повідомляють родичі.

Планове МРТ 3 червня 2020 року підтвердило рецидив хвороби.

Чоловікові призначили хіміотерапію. Один курс коштує 20 тисяч гривень, всього їх потрібно три. Два з них Андрій Гловацький уже пройшов, попереду лишився ще один, а також повторне обстеження МРТ, аналізи і реабілітація.

Рідні благають про допомогу всіх небайдужих людей, адже кошти на лікування потрібні чималі.

Реквізити для допомоги: Укрсиббанк 5169307510081735 Гловацький Максим Андрійович (син). Тел.: 0993253779 Тетяна (дружина).

Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога
Стався рецидив: лучанину, який бореться з раком, потрібна негайна допомога


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Теги: допомога, Луцьк, рак, онко, хвороба
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