Бійка біля клубу у Луцьку: одному з учасників зламали ключицю





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 2 грудня 2018 року близько 21 години 40 хвилин неповнолітній обвинувачений знаходився поблизу нічного клубу «XXI століття», що на проспекті Молоді.



Під час сварки з потерпілим неповнолітній вдарив його в потилицю, а потім перекинув через себе, внаслідок чого останній впав на землю. Окрім того, хуліган вдарив потерпілого ногою по спині.



Таким чином, обвинувачений спричинив потерпілому тілесне ушкодження у вигляді закритого косого перелому лівої ключиці.



Неповнолітній не визнав свою вину і розповів, що приїхав до клубу, оскільки його знайомого ображали старші хлопці. Ствердив, що не бив потерпілого, а лише перекинув через плече.



Зрештою, йому призначили покарання у виді позбавлення волі на рік, змінивши його на умовне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині поблизу нічного клубу «XXI століття» побилися хлопці. Неповнолітній, який зламав потерпілому ключицю, відбувся умовним покаранням на рік.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 2 грудня 2018 року близько 21 години 40 хвилин неповнолітній обвинувачений знаходився поблизу нічного клубу «XXI століття», що на проспекті Молоді.Під час сварки з потерпілим неповнолітній вдарив його в потилицю, а потім перекинув через себе, внаслідок чого останній впав на землю. Окрім того, хуліган вдарив потерпілого ногою по спині.Таким чином, обвинувачений спричинив потерпілому тілесне ушкодження у вигляді закритого косого перелому лівої ключиці.Неповнолітній не визнав свою вину і розповів, що приїхав до клубу, оскільки його знайомого ображали старші хлопці. Ствердив, що не бив потерпілого, а лише перекинув через плече.Зрештою, йому призначили покарання у виді позбавлення волі на рік, змінивши його на умовне.

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