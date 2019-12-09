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Бійка біля клубу у Луцьку: одному з учасників зламали ключицю

Бійка біля клубу у Луцьку: одному з учасників зламали ключицю
В обласному центрі Волині поблизу нічного клубу «XXI століття» побилися хлопці. Неповнолітній, який зламав потерпілому ключицю, відбувся умовним покаранням на рік.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 2 грудня 2018 року близько 21 години 40 хвилин неповнолітній обвинувачений знаходився поблизу нічного клубу «XXI століття», що на проспекті Молоді.

Під час сварки з потерпілим неповнолітній вдарив його в потилицю, а потім перекинув через себе, внаслідок чого останній впав на землю. Окрім того, хуліган вдарив потерпілого ногою по спині.

Таким чином, обвинувачений спричинив потерпілому тілесне ушкодження у вигляді закритого косого перелому лівої ключиці.

Неповнолітній не визнав свою вину і розповів, що приїхав до клубу, оскільки його знайомого ображали старші хлопці. Ствердив, що не бив потерпілого, а лише перекинув через плече.

Зрештою, йому призначили покарання у виді позбавлення волі на рік, змінивши його на умовне.

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Теги: клуб, бійка, суд, вирок
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